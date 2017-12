Bauen in Siegburg

SIEGBURG. Ein neues Feuerwehrhaus und ein Kindergarten: Die Stadt Siegburg baut am Ortseingang von Kaldauen. Die Planungen laufen schon seit fast zwei Jahren. Jetzt gehen sie einen Schritt weiter.

Die Idee von einem neuen Feuerwehr-Gerätehaus im Siegburger Stadtteil Kaldauen ist nicht neu. Auf dem früheren Kirmesplatz am Ortseingang soll das gemeinsame Haus für die Löschgruppen Kaldauen und Stallberg realisiert werden. Dort, wo jetzt noch Glas- und Altkleidercontainer stehen. Die Planungen laufen schon seit fast zwei Jahren. Jetzt gehen sie einen Schritt weiter. Der Planungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Planentwurf für das Feuerwehrhaus offen zu legen.

Der Bau ist eine Reaktion auf den 2012 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan der Stadt. Der hatte bemängelt, dass vier der fünf Siegburger Löschgruppen an der hauptamtlichen Feuerwehr- und Rettungswache am Neuenhof angesiedelt sind – und darin einen Grund für das schwindende Interesse am Ehrenamt bei der Feuerwehr gesehen. Die Politik entschied in der Folge, für die Löschgruppen Kaldauen und Stallberg der Freiwilligen Wehr ein neues Feuerwehrhaus in Kaldauen zu bauen. Auf lange Sicht soll auch der Stadtteil Brückberg ein Gerätehaus erhalten.

Nach der ersten Bürgerbeteiligung musste die Stadt ihre Planungen nachbessern. Das zur Hauptstraße hin gelegene Plangebiet wurde nun auf etwa 2500 Quadratmeter verkleinert. Zudem hatten Bürger eine Lärmbelästigung durch abfahrende Feuerwehrwagen befürchtet. Drei Schallschutzwände sollen sie nun davor schützen.

Das Gebäude ist auf zwei Geschosse angelegt und bietet Platz für vier Fahrzeuge sowie Aufenthalts- und Schulungsräume für die derzeit 45 Aktiven und 15 Jugendlichen der beiden Löschgruppen. Die Kosten sind laut Co-Dezernent Bernd Lehmann mit 3,4 Millionen Euro veranschlagt. Was nach dem Neubau mit dem alten Gerätehaus der Kaldauer Löschgruppe, das im Ortskern Platz für ein Feuerwehrfahrzeug bietet, geschieht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Eine neue Kindertagesstätte soll errichtet werden

Es kommt aber noch mehr Bewegung auf das insgesamt etwa 11.000 Quadratmeter große Gelände am Kaldauer Ortseingang. Hinter dem Feuerwehrgerätehaus soll auf der oberen, zur Lendersbergstraße hin gelegenen Fläche eine neue Kindertagesstätte errichtet werden. Wie berichtet, hatten sich dafür CDU, FDP, SPD, Grüne und Linke Anfang des Jahres in einem gemeinsamen Antrag stark gemacht. Laut Verwaltung sind für den Bau etwa 3,8 Millionen Euro veranschlagt. Barbara Guckelsberger erläuterte die Pläne für die dringend benötigte Kita.

Die soll auf zwei Etagen und 1000 Quadratmetern Nutzfläche Platz für insgesamt vier Gruppen und einen Mehrzweckraum bieten. Der Bolzplatz, der momentan an der Stelle liegt, muss weichen. Der Bau soll im kommenden Frühjahr beginnen. Die Planer haben zudem die Idee, die Kita auf lange Sicht um ein „Haus der Begegnung“ zu erweitern, berücksichtig. Das könnte zum Donnerschlag hin angebaut werden, beide Häuser wären dann über ein gemeinsames Foyer verbunden.