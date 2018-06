Kaffeebohnen angebrannt

Feuerwehreinsatz in der Bonner Straße in Siegburg.

Siegburg. In einer Wohnung in der Bonner Straße kam es Freitagnacht zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Nachbar handelte sofort, als er den Feuermelder hörte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.06.2018

Die Feuerwehr und Polizei Siegburg rückte Freitagnacht in die Bonner Straße aus. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 22:20 Uhr in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus zu einer starken Rauchentwicklung.

Der Nachbar, der über der Wohnung wohnt, hörte den Feuermelder und handelte: Er stieg in ein offenes Fenster der Erdgeschosswohnung ein. Dort fand er einen Topf auf einem heißen Herd stehen, in dem Kaffeebohnen anbrannten. Der Bewohner der Wohnung war nicht da.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten in der Nacht den Rauch aus der Wohnung. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften vor Ort. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.