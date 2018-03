Straßensanierung

RHEIN-SIEG-KREIS. Das Land erneuert sieben besonders ramponierte Strecken zwischen Rheinbach und Windeck. Ein Großteil der Investitionen fließt in das östliche Kreisgebiet.

Sieben Straßen saniert das Land NRW dieses Jahr im Rhein-Sieg-Kreis. Rund drei Millionen Euro fließen in Reparaturen maroder Strecken, die in die Verantwortung des Landes fallen. Insgesamt umfasst das Landesstraßenerhaltungsprogramm 160,85 Millionen Euro.

Das seien immerhin 26 Prozent mehr als unter der rot-grünen Vorgängerregierung, teilte der Ruppichterother CDU-Landtagsabgeordnete Björn Franken mit. Bis 2021 würden die Mittel auf mehr als 200 Millionen Euro ansteigen. Was seinen Wahlkreis betrifft, zeigte sich Franken zufrieden. Denn allein in den östlichen Winkel des Kreisgebiets fließen 1,3 Millionen Euro. So soll für eine Million Euro die Fahrbahndecke der L 317 zwischen Eitorf-Halft und Schönenberg saniert werden – auf einer Länge von zehn Kilometern. Weitere 300.000 Euro sind für die Sanierung der Fahrbahndecke der L 112 in Windeck von Opperzau bis Bitzen vorgesehen. „Es war die richtige Entscheidung, den Verkehrsminister noch vor den Beratungen über das Straßenerhaltungsprogramm in den östlichen Rhein-Sieg-Kreis einzuladen“, so Franken in einer Pressemitteilung. Offenbar habe die Fahrt über die Buckelpiste Eindruck gemacht.

In Hennef herrscht dagegen Enttäuschung: „Hennef geht 2018 komplett leer aus. Das gab es seit Jahren nicht“, beklagen die SPD-Ratsmitglieder Marion Dahm und Hanna Nora Meyer. Die CDU habe im Landtagswahlkampf an mehreren Landstraßen in Hennef Plakate aufgestellt und mit Hinweis auf Schlaglöcher eine schnelle Sanierung gefordert. Als Beispiel nennen die Sozialdemokraten die L 26 zwischen Lanzenbach und Edgoven sowie die L 352 zwischen Allner und Happerschoß. „Jetzt zeigt sich: Den markigen Worten folgen keine Taten“, teilten die beiden SPD-Politikerinnen mit.

In Sankt Augustin wird die Meindorfer Ortsdurchfahrt (L 16) saniert. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW auf Anfrage mitteilte, handelt es sich um einen 700 Meter langen Abschnitt vom Ortskern in Richtung der Bonner Stadtgrenze. Sowohl auf der Fahrbahn als auch auf dem Radweg steht die Sanierung der Decke an – Kosten: 300.000 Euro. Die Arbeiten sollen laut Sprecherin Sabine Kieback in den Osterferien beginnen. „Das freut uns, die Fahrbahn ist tatsächlich sehr angegriffen“, sagte Ortsvorsteher Peter Kespohl. Doch auch auf städtischen Straßen gebe es einige Schlaglöcher, die eine Sanierung deutlich machten.

Auf der Liste des Landes steht auch die Erneuerung der Fahrbahnübergänge auf der Diescholl-Brücke bei Mondorf (L 269). Dafür sind dieses Jahr 210.000 Euro veranschlagt. Außerdem plant das Land für dieses Jahr die Fahrbahnsanierung der L 113 in der Gemeinde Alfter (300.000 Euro), der L 210 bei Rheinbach (400.000 Euro) und der L 330 in Königswinter-Wilmeroth (380.000 Euro).