Rettungswagen und Handschellen

Von general-anzeiger-bonn, 12.11.2017

Gegen 17:15 Uhr sperrten vier Einsatzwagen der Polizei die Wolsdorfer Straße in Siegburg. Die 45-Jährige Mutter hatte selbst die Polizei alarmiert, als sie ihren Sohn mit einem Messer angegriffen hatte.

Die Polizei alarmierte einen Rettungswagen und einen Notarzt. Vor Ort versorgten die Rettungskräfte oberflächliche Schnittwunden im Bereich der Schluter. Lebensgefahr bestand nicht. Der 25-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Mutter hatte das Eintreffen der Polizei nicht abgewartet und erschien erst nach einer Weile wieder am Einsatzort. Mit dem Messer in der Hand reagierte sie nicht auf Ansprache der Polizei. Erst als die Beamten Pfefferspray einsetzten, konnte das Küchenmesser sichergestellt werden. Die Polizei nahm die 45-jährige mit zur Wache und prüfte mit dem Ordnungsamt eine Zwangseinweisung. Die Frau gab als Tatmotiv an, sie sei von ihrem Sohn geschlagen worden.