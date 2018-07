Beethoven im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg. Das Bonner Festival gastiert mit fünf Konzerten an vier Spielstätten im Rhein-Sieg-Kreis. "Schicksal” heißt das Motto, mit dem sich das Bonner Beethovenfest in diesem Jahr beschäftigt.

Von Patrizia Wackers, 11.07.2018

„Schicksal” heißt das Motto, mit dem sich das Beethovenfest Bonn in diesem Jahr beschäftigt. So war der Komponist Ludwig van Beethoven erst 30 Jahre alt, als das Schicksal zuschlug und ihn taub werden ließ. Sein wohl populärstes Werk, die 5. Sinfonie (c-Moll, Opus 67), wurde später als „Schicksalssymphonie” berühmt. Ein Wunderwerk seines musikalischen Schaffens, das davon zeugt, wie sehr er gegen sein Schicksal aufbegehrte, als die Stille um ihn herum immer größer wurde. Gerade in Zeiten der Krise tauche das Wort „Schicksal” wieder häufiger auf, so Nike Wagner, Intendantin des Beethovenfestes, die zusammen mit Kreis-Kulturdezernent Thomas Wagner das diesjährige Programm des Beethovenfestes im Rhein-Sieg-Kreis vorstellte. In diesem Jahr gibt es viele „letzte“ Werke, darunter Schicksalslieder, Spätwerke, Messen und Trauermärsche ebenso wie Zeugnisse aus moderner Schicksals-Erfahrung.

„Schicksal” heißt ins lateinische übersetzt „Fortuna”, was aber ebenso „Glück” bedeuten kann. „Glück” für den Rhein-Sieg-Kreis bedeutet, dass das Bonner Beethovenfest auch in diesem Jahr wieder über seine Stadtgrenzen hinausgeht. Zwischen dem 31. August und dem 23. September 2018 gibt es fünf Konzerte mit renommierten Künstlern an vier Orten in der Region: in Siegburg, in Sankt Augustin, in Bornheim sowie in Königswinter. Die fünf Konzerte präsentieren musikalische Raritäten. So stellt etwa das Oxalys-Ensemble in Sankt Augustin auf Schloß Birlinghoven Werke aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg vor. Wie Igor Strawinskys „L’histoire du soldat”, die Geschichte eines Soldaten, der dem Teufel seine Seele verkauft.

Stummfilm mit Live-Orchester wird gezeigt

„Berlin Counterpoint” nennt sich eine 2007 gegründete Formation junger Musiker, die in der katholischen Kirche St. Evergislus in Bornheim-Brenig auftritt. Im Zentrum ihres Konzerts steht das Bläserquintett für Oboe und Klavier in Es-Dur op 16 des jungen Ludwig van Beethoven. Im Siegburger Stadtmuseum ist das Minguet-Quartett zu hören. Es feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und gehört heute zu den international gefragtesten Streichquartetten.

In der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg hingegen wird ein Stummfilm mit Live-Orchester gezeigt. Der Film „Im Kampf mit dem Berge” (1920) des Regisseurs Arnold Fanck wird von der Neuen Philharmonie Westfalen musikalisch begleitet.

Das fünfte Konzert findet in der Rotunde des Steigenberger Grandhotels auf dem Petersberg in Königswinter statt. Dort spielen der Pianist Dénes Várjon, der bereits mehrfach im Beethovenhaus zu hören war, und seine Frau Izabella Simon vierhändige Klaviersätze. Finanziell gefördert werden die Konzerte in der Region von der Kreissparkasse und dem Kulturamt des Rhein-Sieg-Kreises. Ohne sie wäre der regionale Schwerpunkt nicht möglich.

Das Programm zum Beethovenfest 2018 kann per E-Mail an info@beethovenfest.de oder unter 02 28/2 01 03 45 angefordert werden.