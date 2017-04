Unfall in Siegburg

Siegburg. Bei der Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der Siegburger Zeithstraße am Dienstagmorgen ist ein 16-jähriger Neunkirchen-Seelscheider leicht verletzt worden.

05.04.2017

Der 16-Jährige fuhr mit seiner 125er Yamaha auf der Zeithstraße in Richtung Innenstadt. Vor dem "Stallberger Kreisel" hatte sich ein Rückstau gebildet und es staute sich bis zum Gelände der Star-Tankstelle an der Zeithstraße. Ein Kradfahrer nutzte den Fahrradstreifen, um an zwei wartenden Fahrzeugen rechts vorbei zu fahren und anschließend nach rechts auf das Tankstellengelände abzubiegen.

Zeitgleich befuhr ein 45-jähriger Siegburger mit seinem roten Alfa die Zeithstraße in Richtung der Bundesstraße 56. Auch er wollte tanken und blieb auf der Zeithstraße in Höhe der Tankstellenzufahrt stehen. Ein Fahrer in der Warteschlange vor dem Kreisel erkannte dies und ließ dem Alfa-Fahrer eine Lücke, damit dieser nach links auf das Tankstellengelände abbiegen konnte.

In der Zufahrt kollidierten die langsam fahrenden Fahrzeuge und der 16-Jährige kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich leicht und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. (ga)