Siegburg. Leicht verletzt wurde am Samstagabend ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall in Siegburg. Der 18-Jährige war mit seiner Rennmaschine gestürzt und rund 30 Meter gerutscht.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 01.09.2018

Wie genau es zu dem Unfall an der Straße Am Turm in Siegburg gekommen war, konnte bisher noch nicht vollständig geklärt werden. Laut ersten Ermittlungen der Polizei an der Unfallstelle war der Fahranfänger gegen 22 Uhr mit seiner Honda CBR von der Klangstation kommend in Richtung Kaufland unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache zu Sturz kam.

Seine gedrosselte Maschine rutschte 32 Meter weit über die Straße und prallte schließlich gegen einen geparkten BMW. Das Motorrad erlitt dabei einen Totalschaden. Auch der geparkte SUV wurde bei der Kollision beschädigt. Insgesamt bezifferte die Polizei den Schaden auf rund 10.000 Euro.

Ob der Motoradfahrer eventuell mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, konnte die Polizei bisher nicht sagen, da auch keine Zeugen den Unfall gesehen hatten.

Der 18-Jährige, der nicht alkoholisiert war, wurde von der Besatzung eines Rettungswagens noch vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Da bei dem Unfall Benzin ausgelaufen war, musste die Feuerwehr ausrücken und die Straße abstreuen. Während der Unfallaufnahme war die Straße für rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt.