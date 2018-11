Wahnbachtalstraße gesperrt

Siegburg. Bei einem Unfall in Siegburg ist am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Die Wahnbachtalstraße musste vorübergehend gesperrt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.11.2018

Auf der Wahnbachtalstraße in Siegburg ist es am Freitagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Kleinbus und einem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wahnbachtalstraße musste im Bereich der Abzweigung Nachtigallenweg für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

