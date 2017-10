Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

SIEGBURG. Spätestens wenn der Büttel auf dem Marktplatz in seine Fanfare bläst, wissen alle Siegburger: Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt kommt wieder in die Stadt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.10.2017

Dieses Jahr wird Siegburg in der Weihnachtszeit von Gauklern, Sängern und mittelalterlichen Handwerksleuten beehrt. Besucher können die Stände ab dem Samstag, 25. November, bis zum Freitag, 22. Dezember, bestaunen.

"Der Mittelaltermarkt in Siegburg ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt", sagt Bürgermeister Franz Huhn. Jedes Jahr zieht der Markt Touristen aus ganz Europa an. Darüber freuen sich nicht nur die Betreiber des Weihnachtsmarktes, sondern auch Hotels und Restaurants in Siegburg.

"Vor 24 Jahren haben wir den mittelalterlichen Weihnachtsmarkt erstmals als Experiment stattfinden lassen. Im Laufe der Zeit ist diese Weihnachtstradition dann immer wieder erweitert und verändert worden", so Huhn. Auch dieses Jahr gibt es wieder einige Veränderungen: So wurden die Öffnungszeiten des Marktes erweitert. Besucher können von Sonntag bis Donnerstag den Weihnachtsmarkt wie gewohnt von 11 bis 20 Uhr besuchen, Freitags und samstags bleiben die Stände nun bis 21 Uhr geöffnet.

Und auch das Angebot für die kleinen Besucher des Marktes wurde erweitert: Neben dem historischen Kinderkarussell, Puppenspielern, Märchenerzählern und verschiedenen Führungen über den Markt ziehen nun auch die Vorboten der Weihnacht durch die Stände. Auch die Erwachsenen können die Künste der alten Handwerksmeister hautnah miterleben und selbst Hand anlegen.

"Ich rate allen Besuchern, besonders Familien mit kleinen Kindern, den Markt von Montag bis Donnerstag zu besuchen. Am Wochenende ist viel mehr los und so bekommen auch die Kinder von allem mehr mit", empfiehlt Bürgermeister Franz Huhn den Besuchern.

Wer von den Ständen und Angeboten des Mittelaltermarktes nicht genug bekommen kann, kann an einem besonderen Festmahl im Chapiteau teilnehmen. Ab einer Gruppengröße von zehn bis maximal 24 Personen kann das Event gebucht werden.

Information und Buchung unter 02241-1027533.

Wochenprogramm Mittelaltermarkt Montag bis Donnerstag 11.00 Uhr: Die tägliche Markteröffnung

12.00 Uhr: Musik erklingt

13.00 Uhr: Gaukelspiel

14.00 Uhr: Das Fest der Kindelein mit Musik und Tanz

15.00 Uhr: Gaukelspiel

16.00 Uhr: besinnliche Musik erklingt

17.00 Uhr: schwungvolle Musik

18.00 Uhr: Das Abendspektakel

19.00 Uhr: Das Sternensingen

20.00 Uhr: Der Ruf des Nachtwächters

Freitag bis Samstag an der großen Bühne 11.00 Uhr: Die feierliche Markteröffnung

11.45 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

12.30 Uhr: Gaukelei und Jonglage

13.15 Uhr: Musik und Gaukelei

14.00 Uhr: Kinderritterturnier

14.45 Uhr: Gaukelei und Jonglage

15.30 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

16.15 Uhr: Musik und Gaukelei

17.00 Uhr: Gaukelei und Jonglage

18.00 Uhr: Abendspektakel

19.00 Uhr: Das Abendkonzert

20.30 Uhr: Das Sternensingen

21.00 Uhr: Der Ruf des Nachtwächters

Freitag bis Samstag an der Bühne beim Bäcker 11.45 Uhr: Musik und Gaukelei

12.15 Uhr: Puppenspiel

13.00 Uhr: Kinderaktion

14.30 Uhr: Puppenspiel

16.00 Uhr: Kinderaktion

17.00 Uhr: Puppenspiel

Sonntag an der großen Bühne 11.00 Uhr: Die feierliche Markteröffnung

11.45 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

12.30 Uhr: Gaukelei und Jonglage

13.15 Uhr: Musik und Gaukelei

14.00 Uhr: Kinderritterturnier

14.45 Uhr: Gaukelei und Jonglage

15.30 Uhr: schwungvolle Musik erklingt

16.15 Uhr: Musik und Gaukelei

17.00 Uhr: Gaukelei und Jonglage

18.00 Uhr: Abendspektakel

19.30 Uhr: Das Sternensingen

20.00 Uhr: Der Ruf des Nachtwächters

Sonntag an der Bühne beim Bäcker 11.45 Uhr: Musik und Gaukelei

12.15 Uhr: Puppenspiel

13.00 Uhr: Kinderaktion

14.30 Uhr: Puppenspiel

16.00 Uhr: Kinderaktion

17.00 Uhr: Puppenspiel