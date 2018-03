Auto fährt frontal in Hauswand

Ein Auto ist am Mittwochmorgen frontal gegen eine Hauswand eines Kultur-Café in Siegburg gefahren.

Siegburg. Ein Mercedes war am Mittwochmorgen in Siegburg frontal gegen die Hauswand eines Kultur-Cafés gefahren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei geht aktuell von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus.

Von Marcel Dörsing, 01.03.2018

Eine Holzplatte verschließt das Loch in der Glasfront, der Putz am Nebengebäude bröckelt – ein Tag, nach dem ein 19-jähriger Autofahrer frontal in die Fassade des Kultur-Cafés an der Ringstraße gefahren war, wird klar: Wohl nur durch Zufall wurde kein Unbeteiligter verletzt.

„Genau an dieser Stelle ist unsere Raucherecke“, sagte ein Mitarbeiter des Jugendtreffs, der zum Unfallzeitpunkt im Gebäude war. „Ich habe sofort nachgeschaut, was passiert ist. Aus dem Motorraum stieg Rauch aus, Fahrer und Beifahrer schienen unter Schock zu stehen.

Genau hinter der Scheibe stehen Dart-Automaten, die bei den jugendlichen Besuchern beliebt sind. Zum Zeitpunkt des Unfalls, gegen 11.30 Uhr, befand sich zum Glück noch kein Gast in dem Café. Der Jugendtreff öffnet unter der Woche erst um 13 Uhr. „Wir beobachten leider immer wieder, dass Autos ab der Kreuzung an der Wilhelmstraße hier viel zu schnell fahren“, so der Mitarbeiter. Laut Polizei war auch der 19-Jährige vermutlich tatsächlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Stadt Siegburg schätzt den Schaden am Gebäude auf rund 15.000 Euro. Der Wagen zerstörte nicht nur Glasscheibe und Rahmen in der Fensterfront, er durchbrach vorher auch noch ein Geländer und ein Verkehrsschild.