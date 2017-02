Unfall in Siegburg

Siegburg. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Freitag den 17. Februar mit seinem Pkw einen schweren Unfall verursacht. Der Fahrer stand vermutlich unter Betäubungsmitteln.

Gegen 16.05 Uhr war der junge Mann mit seinem Mercedes Benz die Wilhelmstraße aus Siegburg kommend in Richtung Troisdorf unterwegs, als er, laut Zeugen, mit überhöhter Geschwindigkeit eingangs einer Bahnunterführung ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte.

Obwohl der weitere Straßenverlauf nicht ausreichend einsehbar ist, weil die Straße in der Unterführung in einer Rechtskurve verläuft, riskierte der Mann das Überholmanöver. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Caddy, der von einem 60-jährigen Troisdorfer gefahren wurde.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher schwerverletzt. Der 60-jährige Troisdorfer wurde leicht und dessen gleichaltrige Ehefrau auf dem Beifahrersitz ebenfalls schwer verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Da die Polizei bei dem 25-Jährigen Ausfallerscheinungen

feststellte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv anschlug. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die L332 im Bereich der Unfallstelle für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. (ga)