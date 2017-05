Michaelsberg in Siegburg

SIEGBURG. Nach dem Umzug von Bad Honnef nach Siegburg ist das KSI auf dem Michaelsberg am Donnerstagmittag durch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki offiziell eröffnet worden.

Von Laszlo Scheuch, 04.05.2017

Auf dem Siegburger Michaelsberg herrscht wieder Leben. Nach dem Weggang der Benediktinermönche, umfangreichen Renovierungsarbeiten in der ehemaligen Abtei sowie der Errichtung eines Anbaus ist das Katholisch-Soziale Institut am Donnerstag mit einem Festakt für geladene Gäste aus Kirche, Politik und Gesellschaft offiziell eröffnet worden. Gegen 14 Uhr zerschnitten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki das Eröffungsband. „Es beginnt ein neues Kapitel geistlicher Präsenz", sagte die Bundeskanzlerin und fügte bei: "Die große Tradition und auch die gute Sichtbarkeit des Michaelsberg schon von weitem sind gute Voraussetzungen für eine Bildungsstätte."

Auch Woelki zeigte sich zufrieden mit dem neuen Standort des KSI: „Dass wir das KSI auf dem Michaelsberg wiedereröffnen hat programmatische Bedeutung." Der Besuch von Angela Merkel sei eine besondere Ehre.

Wie berichtet, ist das KSI nach 65 Jahren in Bad Honnef im Februar auf den Michaelsberg gezogen. Dort hatten die Benediktinermönche am 8. November 2010 – fast 950 Jahre nach der Klostergründung – das Ende ihres Konvents verkündet. 121 Zimmer bieten in der ehemaligen Abtei nun Platz für maximal 176 Tagungsgäste, in dem neu errichteten Anbau finden unter anderem im Europaforum Tagungen für bis zu 260 Gäste statt. Die Arbeiten ließ sich das Kölner Erzbistum in Gänze rund 47 Millionen Euro kosten.

Festgottesdienst auf dem Marktplatz

Die Eröffungsfeierlichkeiten dauern noch bis Sonntag an. Neben einer Lichtinstallation des Künstlerpaars Katarina Veldhues und Gottfried Schumacher, die ab Freitagabend unter dem Titel „Ortsgedächtnis – Übergang“ metaphorische Bilder auf der Nordfassade der ehemaligen Abtei zeigt – erwartet die Besucher am Sonntag beim Tag der offenen Tür ein umfassendes Programm – unter anderem mit Musik, Lesungen, Vorträgen und Führungen durch das Institut. Zum Auftakt gibt es einen großen Festgottesdienst, den Joachim Kardinal Meisner und Erzbischof Kardinal Woelki ab 10 Uhr am Sonntag auf dem Siegburger Marktplatz zelebrieren.

Das ausführliche Programm mit allen Veranstaltungen finden Sie unter www.ksi.de.