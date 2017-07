Kreuzung ist aktuell gesperrt

Siegburg. Auf der Landstraße 332 in Siegburg hat es einen schwerem Unfall gegeben, bei dem sieben Personen verletzt wurden, zwei davon schwer. Die Unfallstelle ist aktuell gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.07.2017

Am Montagnachmittag kam es erneut zu einem Unfall auf der Landstraße 332 zwischen Troisdorf und Siegburg. Bereits am Vormittag hatte es dort einen schweren Unfall gegeben. Laut Aussage der Polizei wollte die 43-jährige Autofahrerin eines silbernen VW Polos von Siegburg kommend nach links in die Isaac-Bürger-Straße abbiegen. Dabei soll sie die Vorfahrt eines 41-jährigen Skoda Fabia Fahrers genommen haben, der Richtung Siegburg Zentrum unterwegs war. Die PKWs stießen Frontal zusammen und der VW Polo wurde über die Kreuzung geschleudert.

Außer der 43-jährigen Fahrerin saßen in dem VW Polo noch eine 60 Jahre alte Beifahrerin und zwei 16-jährige Jugendliche aus Sankt Augustin. Fahrerin und Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt, die Jugendlichen wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug musste zur Rettung der Personen von der Feuerwehr auseinandergeschnitten werden.

Unfall L332 Siegburg Foto: Thomas Heinemann

Foto: Thomas Heinemann

Foto: Thomas Heinemann

Foto: Thomas Heinemann



Foto: Thomas Heinemann

Foto: Thomas Heinemann

Foto: Thomas Heinemann

Foto: Thomas Heinemann

Foto: Thomas Heinemann

Der Skoda Fabia wurde bei dem Zusammenstoß in ein Maisfeld geschleudert. Die drei Insassen des Autos, der 41-jährige Fahrer, ein 19-jähriger Beifahrer und ein 27-Jähriger, wurden dabei leicht verletzt, konnten sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die Kreuzung ist derzeit komplett gesperrt, der Verkehr aus Siegburg kommend Richtung Troisdorf läuft langsam an den Unfallstelle vorbei. Die Polizei schätzt, dass die Sperrung noch mindestens eine Stunde andauern wird. Autofahrer werden gebeten, die Kreuzung und die Umgehungsstraße zwischen Siegburg und Troisdorf weiträumig zu meiden.