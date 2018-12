Unfälle in Troisdorf und Sankt Augustin

Sankt Augustin/Troisdorf. Am Montagmorgen haben sich mehrere Verkehrsunfälle mit Schulkindern in Troisdorf und Sankt Augustin ereignet. Die Schüler zogen sich leichte Verletzungen zu.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.12.2018

Mehrere Verkehrsunfälle mit Schulkindern haben sich am Montagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr in der Region ereignet. Dies berichtete die Polizei Siegburg.

Auf der Meindorfer Straße in Sankt Augustin wurde ein 13-Jähriger von einem Auto erfasst, landete auf dessen Motorhaube und schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Die 44-jährige Fahrerin des Pkw war in Richtung Bahnhof-Menden unterwegs, als der Schüler unvermittelt von rechts auf die Straße lief. Obwohl die Frau nicht mit hoher Geschwindigkeit fuhr und abbremste, ließ sich ein Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Schüler aus Sankt Augustin verletzte sich leicht und kam in Begleitung seiner Eltern ins Krankenhaus.

Autofahrer von Polizei gesucht

Leichte Prellungen zog sich ein ebenfalls 13-jähriger Schüler an der Roncallistraße in Troisdorf zu. Der Junge fuhr in Begleitung einer Mitschülerin bei Grün mit seinem Fahrrad auf einem Fußgängerüberweg, als er von einem Auto angefahren wurde. Laut Bericht der Polizei war der Pkw zuvor aus der Straße "In den Hecken" nach links auf die Roncallistraße abgebogen. Der 13-Jährige fiel mit seinem Fahrrad hin und verletzte sich leicht. Der Autofahrer erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Schülers und fuhr anschließend in Richtung Sieglar davon.

Der Verkehrsunfall wurde der Polizei erst am Nachmittag gemeldet und nachträglich aufgenommen. Der blondhaarige Autofahrer fuhr einen Kleinwagen, ist etwa 25 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.

Ein dritter Unfall ereignete sich auf der Bahnstraße in Sankt Augustin. Eine Passantin meldete sich bei der Polizei, weil sie einen gestürzten Zehnjährigen Fahrradfahrer gefunden hatte. Nach eigenen Angaben war der Schüler mit seinem Fahrrad auf einer vereisten Pfütze ausgerutscht und mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufgeschlagen. Sein Helm schütze ihn vor schwerwiegenden Verletzungen, er klagte nach dem Sturz jedoch über Kopfschmerzen und kam in Begleitung seiner Mutter zur Untersuchung in die Kinderklinik. Hinweise auf einen anderen Unfallhergang ergaben sich für die Polizei nicht.