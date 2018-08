Großeinsatz in Siegburg

An der ICE-Strecke in SIegburg brennt es.

Siegburg. Ein Böschungsbrand an der ICE-Strecke zwischen Troisdorf und Siegburg hat sich auf mehrere Häuser in Siegburg-Brückberg ausgeweitet. Auch die B56n und die ICE-Strecke sind aktuell gesperrt.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Siegburg: Ein Böschungsbrand im Stadtteil Brückberg an der Bahnstrecke zwischen Siegburg und Troisdorf hat sich gegen 14.45 Uhr auf mehrere Häuser ausgeweitet. Aus einigen der Gebäude schlagen die Flammen aktuell noch lichterloh aus dem Dach. Es sollen mehr als 30 Personen verletzt worden sein. "Es gibt mehrere Verletzte, darunter auch viele Schwerverletzte", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Aufgrund des Feuers ist die ICE-Trasse ebenso wie die B56n aktuell voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer unmittelbar neben einer Fußgängerbrücke über der Bahnstrecke ausgebrochen. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilt, hat das Feuer innerhalb weniger Sekunden über die Bahnstrecke auf die gegenüberliegende Böschung übergegriffen. Dort hat der Wind die Flammen über das Buschwerk und die Bäume auf die angrenzende Wohnbebauung überschlagen lassen. Nach Angaben der Stadt Siegburg sind Häuser evakuiert und die Anwohner in der Kolpingschule untergebracht worden. Wasserwerfer der Bundespolizei sollen die Löscharbeiten unterstützen. Gegen 16.45 Uhr war der Böschungsbrand nach Angaben der Stadt Siegburg unter Kontrolle.

In Siegburg stehen mehrere Häuser in Flammen.

Entlang der ICE-Strecke brannte die Böschung.

An dieser Stelle könnte der Brand nach ersten Informationen ausgebrochen sein.

Die B56 ist gesperrt.

L332 ist derzeit rund um die Abfahrt Gewerbegebiete der B 56 gesperrt.

Der Böschungsbrand hat sich auf die Wohnsiedlung ausgeweitet.

Die App "Nina" hat aufgrund des Flächenbrandes eine Warnung herausgegeben. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen sollen abgeschaltet werden.

Nach GA-Informationen ist eine Person im Bereich des Brandes festgenommen worden. Die Person soll eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes attackiert haben. Nähere Hintergründe sind aktuell noch unklar.

Der Großeinsatz sorgt für erhebliche Behinderungen auf den Straßen. Neben der Bundesstraße ist auch die L332 rund um die Abfahrt der Gewerbegebiete der B 56 gesperrt worden. Der Verkehr aus dem Siegburger Zentrum wird über die Industriestraße abgeleitet, der Verkehr aus Richtung Troisdorf über die B 56. Es ist aktuell nicht möglich, von der Autobahn 560 über die B56n in Richtung Siegburg/Much zu fahren.

Nach Angaben eines Bahnsprechers sind diverse Schaltanlagen neben der Strecke beschädigt. Es kommt daher auch im Bahnverkehr zu erheblichen Behinderungen und Ausfällen. Züge der RE9 aus Niederschelden enden und beginnen in Siegburg. Dies gilt auch für Züge der Linie S12 aus Au (Sieg). Züge aus Aachen enden und beginnen ebenso wie Bahnen aus Horrem in Troisdorf. Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzverkehr zwischen Hennef und Troisdorf eingerichtet. ICEs zwischen Köln und Frankfurt würden am Rhein entlang umgeleitet und hätten eine Verspätung von bis zu 90 Minuten, heißt es von der Bahn. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch unklar.

Weitere Berichterstattung folgt...