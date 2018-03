Fahrer herzkrank

Am Mittwoch sind mehrere Fahrzeuge in Siegburg bei einem Auffahrunfall zusammengeschoben worden. (Symbolbild)

Siegburg. Am Mittwoch sind mehrere Fahrzeuge in Siegburg bei einem Auffahrunfall zusammengeschoben worden. Dabei wurde ein Mann verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.03.2018

Nach eigenen Angaben konnte der 36-jährige Fahrer eines blauen Skodas, während er mit seinem Wagen auf der gesonderten Linksabbiegerspur zur B56 in Richtung Much auf der Luisenstraße an einer roten Ampel wartete, im Rückspiegel sehen, dass das Fahrzeug hinter ihm in Schlangenlinien unterwegs und bereits in den Gegenverkehr geraten war.

Bevor der 36-jährige Troisdorfer handeln konnte, prallte der Wagen, ein silberfarbener Chevrolet, am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr auf das Heck seines Skodas. Durch die Kollisionswucht wurde sein Wagen nach vorne geschoben und prallte auf das Heck eines schwarzen BMW-SUV, dessen 59-jährige Fahrerin aus Sankt Augustin ebenfalls an der Ampel wartete, um auf die B56 in Richtung Much auffahren zu können.

Laut der Polizei wurde der Chevrolet mit Kölner Kennzeichen wieder auf die Geradeausspur der Luisenstraße in Richtung Siegburg geschleudert und blieb einige Meter später am Fahrbahnrand stehen. Der Fahrer des Chevrolets, ein 59-jähriger Kölner, war nach dem Unfall nicht ansprechbar und musste vor Ort notärztlich versorgt werden, bevor er in ein Bonner Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizisten ließen bei dem Verletzten eine Blutprobe entnehmen und seinen Führerschein sicherstellen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Kölner herzkrank ist und dies möglicherweise beim Unfall eine Rolle gespielt hatte.

Bis auf den BMW mussten alle Fahrzeuge durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden durch den Bauhof der Stadt Siegburg aufgenommen und entsorgt. Der Sachschaden beträgt rund 11.000 Euro.