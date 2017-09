Siegburg. Während einer groß angelegten Drogenkontrolle am Donnerstag in Siegburg hat die Polizei zum Teil massive Verkehrsverstöße festgestellt. Zahlreiche Fahrer mussten aus dem Verkehr gezogen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.09.2017

Am Donnerstag hat die Polizei während einer Drogenkontrolle der Verkehrsteilnehmer in Höhe der Siegburger Feuerwache eine Vielzahl an gravierenden Verkehrsverstößen festgestellt. Zwischen 12.30 Uhr und 17:30 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 72 Personen in 54 Fahrzeugen. Acht Fahrer wurden laut Polizei positiv auf Cannabis oder Amphetamine getestet, bei einem 32-jährigem Kurierfahrer wurden Amphetamine im Lieferwagen gefunden.

Die Polizisten untersuchten außerdem den technischen Zustand der Fahrzeuge: In fünf Fällen waren die Mängel so erheblich, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fällig war. Ein 15-jähriger Schüler aus Lohmar hatte zum Beispiel die Drosselringe aus seinem Mofa entfernt und war schneller als erlaubt unterwegs. Einen Führerschein hatte er nicht, den Schüler erwartet nun ein Strafverfahren.