Hilferufe aus dem Keller

Siegburg. Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben am Montagmorgen ein Paar aus Siegburg in einem Einfamilienhaus überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zur Tat.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2017

Wie die Polizei Siegburg mitteilte, soll es am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr an der Haustür eines Paares an der „Alten Lohmarer Straße“ in Siegburg geklingelt haben. Die 55-jährige Bewohnerin ging zur Haustür, ihr Partner kam ihr jedoch zuvor und öffnete einer „männlichen Person mit einem Paket in der Hand“.

Als die Haustür weit genug geöffnet war, so die Polizei, sei der Unbekannte mit einem Komplizen in den Hausflur gestürmt. Der 58-Jährige wurde dabei am Fuß verletzt. Die laut Polizei bewaffneten und maskierten Eindringlinge trennten das Paar dann: Die 55-jährige Frau sei von einem der Täter in das Ankleidezimmer geführt und dort bewacht worden, während der Partner mit dem anderen Täter ins Obergeschoss gehen musste. Dort erbeuteten die Räuber mehrere Uhren und Goldschmuck.

Anschließend haben die maskierten Eindringlinge das Paar im Keller eingeschlossen und sind mit der Beute und den Autoschlüsseln der Hausbewohner in unbekannte Richtung geflüchtet. Ein Passant hörte die Hilferufe des Paares und alarmierte die Polizei.

Wie die Ermittlungen ergaben, sollen die Täter das Paar auf Deutsch mit ausländischem Akzent angesprochen haben, untereinander allerdings in einer „unbekannten Sprache“ kommuniziert haben. Einer der Täter soll Brillenträger sein. Möglich sei, dass die Unbekannten Arbeitskleidung trugen. Außerdem könnte ein dunkler Audi A4 älteren Baujahrs in einem Zusammenhang mit der Tat stehen. Das Auto soll nach Zeugenangaben ein litauisches Kennzeichen haben.

Die Polizei Siegburg bittet jetzt um Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug und fragt: Wer hat im Bereich „Alte Lohmarer Straße“ verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise gehen an die Rufnummer 02241 541-3121.