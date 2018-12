Falschen Parkplatz gewählt

Siegburg. Und plötzlich war das Auto weg! Ein Mann aus Lohmar kaufte in Siegburg einen Gebrauchtwagen. Als er die Nummernschilder anbringen wollte, war das Auto weg. Käufer und Verkäufer waren ratlos, bis sich der kuriose Fall doch auflöste.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.12.2018

Ein 37-jähriger Mann aus Lohmar wollte am Mittwoch in Siegburg einen abgemeldeten Opel Corsa kaufen. Am Donnerstag ging der Lohmarer zum Straßenverkehrsamt und meldete das Auto an. Mit den neuen Kennzeichen ging es in die Straße "Am Turm", dort sollte der kleine blaue Wagen stehen - wohlgemerkt sollte. Als der neue Besitzer eintraf, war der Corsa verschwunden.

Der Verkäufer, ein 42-jähriger Siegburger, konnte sich das Verschwinden nicht erklären und der 37-Jährige erstattete daraufhin sofort Anzeige bei der Polizei. Am Donnerstagnachmittag (16.45 Uhr) meldete sich der Lohmarer auf der Wache und erklärte, seinen Wagen teilzerlegt in einer nahe gelegenen Werkstatt gefunden zu haben.

Beamte vor Ort brachten dann Licht in den verworrenen Fall. So stand der rund 20 Jahre alte Opel vor dem Gelände eines Schrottplatzes, der zum Jahresende aufgegeben wird. Der Betreiber einer Werkstatt sah seine Chance und fragte beim Schrottplatzbetreiber an, ob er den Wagen kaufen könne. Der war vom Gedanken ganz angetan und froh, eines seiner Schrottautos "an den Mann" gebracht zu haben. Leider haben beide nicht über den Standort des Fahrzeugs gesprochen und so kaufte der 60-Jährige Werkstattinhaber ein fremdes Auto.

Am Ende wurde dennoch alles gut. Der Mann aus Lohmar verständigte sich mit dem vermeintlichen "Autodieb" über einen angemessenen Kaufpreis für den Corsa und der 37-Jährige zog die Strafanzeige zurück.