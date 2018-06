Großeinsatz mit Hubschrauber

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an die Sie aus.

SANKT AUGUSTIN. Einen Großeinsatz der Feuerwehr hat ein offenbar Betrunkener ausgelöst, der zwischen Siegburg und Sankt Augustin in die Sieg gestürzt war. Auch DLRG und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Von Nadine Quadt, 17.06.2018

Zu einem Großeinsatz sind Feuerwehr, DLRG-Wasserrettungseinheiten und ein Rettungshubschrauber am Samstagnachmittag zur Siegbrücke an der Bonner Straße ausgerückt. Es galt, zwischen Siegburg und Sankt Augustin eine hilflose Person aus dem Wasser zu retten. Wie die Polizei mitteilte, ging der Notruf um 15.10 Uhr ein. Ein Zeuge hatte bereits versucht, dem Mann zu helfen, als die Einsatzkräfte der Wehren aus Siegburg, Sankt Augustin und Hennef eintrafen. Wehrleute aus Königswinter, die zufällig in der Nähe waren, halfen bei der Rettung.

Der augenscheinlich nicht schwer Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Da zwischenzeitlich eine zweite Person in der Sieg vermutet wurde, setzen die Einsatzkräfte die Suche zu Wasser und an Land bis zur Siegbrücke der A 59 in Menden fort. Der Verdacht bestätigte sich jedoch nicht. Allein von der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin waren etwa 75 Wehrleute im Einsatz.