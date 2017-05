Auseinandersetzung in Siegburg

SIEGBURG. Eine Auseinandersetzung in der Straße "Am Stadtwald" endete für einen 25-Jährigen in einer Zelle. Er soll seinen 22-jährigen Kontrahenten im Genitalbereich eine blutige Bisswunde zugefügt haben.

05.05.2017

Mehrere Anrufer haben in der Nacht zu Freitag gegen 3 Uhr einen Streit in der Straße „Am Stadtwald“ der Polizei gemeldet.

Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, so teilt es die Polizei mit, stand ein 25-jähriger Siegburger auf der Straße und stritt sich lautstark mit einem 22-Jährigen, der auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses stand. Als der Siegburger auf den Balkon des 22-Jährigen klettern wollte, schritten die Polizisten ein und hielten ihn fest. Beide Männer waren so aufgebracht, dass zunächst der 25-Jährige in Gewahrsam genommen und von einer zweiten Streife auf die Wache gefahren wurde.

In der Wohnung seines Kontrahenten fanden die Beamten eine ungekennzeichnete Schusswaffe und stellten sie sicher. Während der weiteren Klärung des vorliegenden Sachverhalts zeigte der 22-Jährige den Polizisten eine blutige Bissverletzung im Genitalbereich, die ihm der 25-Jährige während einer vorangegangenen Auseinandersetzung zugefügt haben soll. Der Verletzte musste zur ärztlichen Behandlung ein Krankenhaus gebracht werden.

Dem 25-Jährigen wurde derweil wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung unter Drogen- und Alkoholeinfluss eine Blutprobe entnommen. Als er gegen 5 Uhr einen 35-jährigen Polizisten um einen Becher Wasser bat und dieser ihm einen bei geöffneter Zelle gab, griff der Mann den Beamten an und riss ihn zu Boden. Erst mit Hilfe zweier weiterer Polizisten konnte der 25-Jährige überwältigt werden. Die beteiligten Beamten erlitten Schürfwunden und Prellungen. Den Siegburger erwartet nun zusätzlich ein Verfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte. (ga)