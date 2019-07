Versuchtes Tötungsdelikt in Siegburg

Siegburg. Eine Frau aus Siegburg schwebt nach einem versuchten Tötungsdelikt in Lebensgefahr. Am Mittwochabend soll ihr 27-jähriger Lebensgefährte sie angegriffen haben. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.07.2019

Die Polizei Bonn sucht aktuell mit einem Fahnungsfoto nach dem 27-jährigen Mehmadali A., weil er am frühen Mittwochabend in Siegburg seiner Freundin lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben soll. Laut Polizei soll sich das Tatgeschehen nach bisherigem Ermittlungsstand gegen 17.20 Uhr vor der Wohnung der 19-jährigen Frau ereignet haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

In dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Straße soll der 27-Jährige die junge Frau angegriffen und durch Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper so schwer verletzt haben, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte schwebt die 19-Jährige in Lebensgefahr.

Laut Polizei war der 27-jährige Tatverdächtige nicht mehr da, als die Polizei eintraf. Aufgrund der Gesamtumstände übernahm die Mordkommission der Bonner Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Der Tatverdächtigte wird die folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schmale Statur

schwarze, kurze Haare

Drei-Tage Bart

zur Bekleidung nur schwarze Hose und Turnschuhe

Wer Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann oder den Mann seit Mittwochabend gesehen hat, wird gebeten, dies der Polizei über den Notruf 110 zu melden. Die Polizei appelliert, den Mann bei Antreffen nicht anzusprechen.