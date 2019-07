Polizei sucht Zeugen

Siegburg. Einer 58-jährigen Frau ist am Dienstag am Europaplatz in Siegburg die Geldbörse gestohlen worden. Der Dieb erbeutete einen dreistelligen Betrag. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2019

In Siegburg hat am Dienstag ein Unbekannter einer 58-jährigen Frau die Geldbörse gestohlen. Laut Polizei war die Siegburgerin gegen 14.40 Uhr am Europaplatz unterwegs, um mit der Linie 640 nach Bonn zu fahren. Sie hielt ihre Geldbörse in der Hand, um den Fahrausweis bereit zu halten.

Dann soll plötzlich ein junger Mann an ihr vorbeigelaufen sein und ihr die Geldbörse aus der Hand gerissen haben. Der Dieb soll mit der Beute in Richtung Innenstadt gerannt sein. Ein Passant, der durch die Hilferufe des Opfers aufmerksam geworden war, verfolgte den Täter noch ein Stück weit, musste aber schließlich aufgeben.

Der Flüchtige, der einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete, wird als 16 bis 20 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben. Er soll etwa 1,70 Meter groß und dunkelhaarig sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241/5413121 entgegen.