Langer Stau bei Siegburg

Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Siegburg. Am Donnerstagmittag hat sich auf der A3 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Kurz vor der Rastanlage Siegburg kam es zu dem Zusammenstoß. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.01.2019

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Höhe der Rastanlage Siegburg-Ost hat am Donnerstagvormittag eine Vollsperrung der Autobahn ausgelöst. Nach ersten Informationen fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Oberhausen ein Kleintransporter mit Paketen auf einen Lkw auf.

Durch die Wucht des Aufpralls blieb der Transporter unter dem Lkw stecken und wurde anschließend rund 180 Meter mitgeschliffen, bis der Lkw auf dem Strandstreifen zum Stehen kam. Der 56-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für die Rettungsmaßnahmen wurden die Pakete aus dem Laderaum auf den Grünstreifen geräumt werden.

Schwerer Unfall auf A3 Foto: Alf Kaufmann

Der 52-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 56-Jährigen ins Krankenhaus. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar. Der Verkehr wird aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Derzeit staut sich der Verkehr neun Kilometer zurück. Aus Siegburg sind 40 Kräfte im Einsatz. Während des Unfalleinsatzes wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert, da auf der Gegenfahrbahn ein brennender Lkw gemeldet wurde. Einige Einsatzkräfte stiegen in ihre Fahrzeuge und fuhren kurzerhand zu der anderen Unfallstelle.

