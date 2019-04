Prozess in Siegburg

Siegburg. Das Siegburger Amtsgericht hat einen 51-Jährigen verurteilt. Der Angeklagte nahm im Jahr 2008 einen Jugendlichen im Jahr mit auf Lastwagen-Tour und verging sich an ihm.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

Beim Nachbarn eine Tour im Lastwagen mitzufahren, erschien einem 13-Jährigen aus dem östlichen Rhein-Sieg-Kreis zunächst spannend. Der 51-jährige Lastkraftwagenfahrer nutzte das Vertrauen des Jungen allerdings aus und missbrauchte ihn. Das war vor elf Jahren.

Vor zwei Jahren entschloss sich der heute 23-Jährige, seinen Peiniger endlich anzuzeigen. Der Mann musste sich jetzt vor dem Siegburger Amtsgericht wegen sexuellem Missbrauchs von Kindern verantworten. „Ich habe das viele Jahre verdrängt, musste aber immer darüber nachdenken. Dann habe ich mich entschlossen, dagegen was zu tun“, sagte der 23-Jährige, der immer noch in unmittelbarer Nachbarschaft des Angeklagten wohnt, im Gerichtssaal.

Im Jahr 2008 hatte der verheiratete Nachbar des damals 13-Jährigen immer mal wieder Kinder aus der Nachbarschaft mit auf seine Lastwagen-Touren genommen. Als der damals 13-Jährige zum ersten Mal mitfuhr, ist der Mann laut Anklageschrift irgendwann auf eine Raststätte gefahren und sagte, er wolle dem Jungen etwas zeigen. In einem Internetcafé zeigte er dem 13-Jährigen pornografische Bilder und Videos. Als die beiden anschließend zum Wagen zurückkehrten, behauptete der Angeklagte, das obere von zwei Betten sei defekt, so dass beide in einem Bett übernachten mussten. In der Nacht verging sich der Mann an dem Jugendlichen, ebenso in der zweiten Nacht. Laut Anklage stellte der 13-Jährige sich während der Übergriffe schlafend. „Ich habe immer so getan, als ob ich das nicht mitbekommen hätte“, sagte der junge Mann. Wieder zu Hause fuhr der Junge eine Zeit lang nicht mit auf die Touren. „Alle haben gefragt, warum ich nicht mehr mitfahre, aber es war mir peinlich“, sagte der heute 23-Jährige vor Gericht. Aus Scham sei er ein zweites Mal mitgefahren, und erneut sei es zu sexuellen Übergriffen gekommen.

Der Angeklagte gestand die Taten über seinen Verteidiger. Vier Jahre lang sei der 51-Jährige bereits in Therapie gewesen. „Er hat alles getan, damit so etwas nicht mehr passiert in seinem Leben“, erklärte sein Anwalt. Während der Therapie sei zudem die verdrängte Erinnerung wieder hochgekommen, dass er selbst in seiner Kindheit von seinem Vater bedrängt worden sei. Scham- und Schuldgefühle würden ihn bis heute quälen. Auch habe er mehrere Suizidversuche und stationäre Aufenthalte hinter sich. Als Lkw-Fahrer arbeite er aber nach wie vor. Mit Tränen in den Augen entschuldigte sich der Mann bei dem 23-Jährigen: „Ich würde dich gerne um Verzeihung bitten. Mehr kann ich nicht dazu sagen“.

Auch der junge Mann hat mit psychischen Problemen zu kämpfen und befindet sich in Therapie. Der Richter legte ihm nahe, endlich aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Angeklagten wegzuziehen. Das Gericht verurteilte den 51-Jährigen schließlich zu einer Freiheitsstraße von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung. „Was er angerichtet hat, kann er mit Geld nicht wieder gut machen. Das ist klar“, sagte der Richter.

Trotzdem soll der Angeklagte 2000 Euro an den 23-Jährigen zahlen. 1800 Euro sollen in monatlichen Raten über 50 Euro an den deutschen Kinderschutzbund gehen. „Damit der Angeklagte über einen längeren Zeitraum daran erinnert wird, was er getan hat“, so der Richter.