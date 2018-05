Keine Verletzungen

In Siegburg fuhr ein Mann mit seinem VW Golf gegen eine Hauswand.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.05.2018

In der Weilstraße in Siegburg hat am Freitagabend ein 66-jähriger Mann einen Autounfall verursacht. Verletzt wurde er nicht. Wie die Polizei mitteilte, sei die Unfallursache noch nicht geklärt.

Der 66-Jährige fuhr mit seinem VW Golf in der Weilstraße plötzlich über die Gegenfahrbahn auf den Bürgersteig. Dort fuhr er mehrere Metallpoller um und schrammte einige Meter an einer Hauswand entlang. Das Auto wurde dabei schwer beschädigt.