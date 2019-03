SIEGBURG. Mit einem Hubschrauber musste ein Mitarbeiter des Siegwerks am Dienstag in eine Klinik geflogen werden. Der Mann hatte zuvor bei einer Übung der Werksfeuerwehr schwere Verletzungen erlitten.

Von Jana Fahl, 19.03.2019

Im Siegwerk in Siegburg ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall gekommen. Wie Unternehmenssprecherin Bettina Horenburg auf GA-Anfrage erklärte, habe sich der Unfall bei einer Übung der Werksfeuerwehr ereignet. Der betreffende Mitarbeiter sei per Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Weitere Einzelheiten konnte das Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht herausgeben.