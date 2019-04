Fahrer folgte dem Navi

Der Lkw droht, nach rechts in den Wahnbach zu stürzen.

Siegburg. Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Feuerwehr am Dienstagabend in Siegburg ausrücken. Dort droht ein Lkw in den Wahnbach zu stürzen. Der Fahrer folgte offenbar seinem Navi auf unbefestigten Boden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2019

Ein Lkw-Fahrer brauchte am Dienstagabend die Hilfe der Siegburger Feuerwehr. Gegen 22 Uhr war er von Haperschoss aus in Richtung Seligenthal unterwegs und folgte nach eigenen Angaben seinem Navi. Dabei verließ er jedoch die Straße und folgte den Anweisungen des elektronischen Helfers auch auf unbefestigte und abschüssige Wege. Auf einem Waldweg seitich des Wahnbachs kam der Lkw dann nach rund drei Kilometern Irrfahrt zum Stehen. Allerdings droht der mit fünf Tonnen beladene Laster, dort in den Bach zu stürzen.

Aus eigener Kraft war es für den Fahrer nicht möglich, den Lkw aus dieser brenzligen Situation wieder heraus zu manövrieren. Vielmehr hatte er zuvor schon einen Anhänger abgekoppelt und seine Fahrt ohne diesen fortgesetzt. Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort und erörterten, wie sie den Lkw aus dieser Lage befreien können. Bei der Bergung soll ein Bagger zum Einsatz kommen, der den Lkw mit seiner Schaufel weg vom Bach drückt, während der Lkw gleichzeitig den Weg weiter den Hang hinunter Richtung Seligenthal gezogen werden kann. Die Bergung, so die Einsatzkräfte vor Ort, könne mehrere Stunden andauern.