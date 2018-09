Polizeieinsatz in Siegburg

Die Polizei ermittelt in Siegburg nach einem Leichenfund am Michaelsberg.

Siegburg. Am Michaelsberg in Siegburg ist am Mittwochabend die Leiche eines 26-jährigen Mannes aus Troisdorf gefunden worden. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.09.2018

Am Michaelsberg in Siegburg ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr eine Leiche gefunden worden. Das hat die Polizei auf GA-Nachfrage bereits am Abend bestätigt.

Wie ein Sprecher heute Morgen mitteilte, handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus Troisdorf. Der leblose Körper befand sich unterhalb einer Mauer in einem Gebüsch. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und leuchtete den Fundort aus.

Nähere Angaben macht die Polizei bislang nicht. Die Todesursache sei noch völlig unklar. Dem Tod des Mannes scheint jedoch ein Sturz vorausgegangen zu sein, wie ein Sprecher der Polizei dem GA auf Anfrage bestätigte. Die Tendenz geht derzeit in Richtung Unfall. Alles weitere werde die Obduktion zeigen.

Weitere Berichterstattung folgt...