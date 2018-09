Polizeieinsatz

Die Polizei ermittelt in Siegburg nach einem Leichenfund am Michaelsberg.

Siegburg. Am Michaelsberg in Siegburg ist am Mittwochabend eine Leiche gefunden worden. Die Hintergründe sind bislang noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2018

Am Michaelsberg in Siegburg ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr eine Leiche gefunden worden. Das hat die Polizei am Abend auf GA-Nachfrage bestätigt. Nähere Angaben macht die Polizei bislang nicht. Die Todesursache sei noch völlig unklar. Ein Gerichtsmediziner vor Ort untersucht den Leichnam.

Der leblose Körper befindet sich nach Angaben der Polizei unterhalb einer Mauer in einem Gebüsch. Die Feuerwehr ist ebenfalls im Einsatz und soll den Fundort ausleuchten.

Weitere Berichterstattung folgt.