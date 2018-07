Neues Konzept

RHEIN-SIEG-KREIS. Um den Wohnungsbau wurde im Siegburger Kreistag zuletzt heftig gestritten. Jetzt hat Landrat Sebastian Schuster ein neues Instrument entdeckt, das der Debatte eine neue Richtung geben könnte.

Landrat Sebastian Schuster will den Wohnungsbau in der Region voranbringen. Dazu hat er jetzt ein neues Instrument entdeckt, das er den Kommunen schmackhaft machen will. Im Blick hat er dabei den geförderten Wohnungsbau.

"Das Land eröffnet die Möglichkeit, über wohnungspolitische Handlungskonzepte Kriterien für die Mittelvergabe zu schaffen", so Schuster in einem Interview mit dem General-Anzeiger. Bislang würden die Fördermittel beim Kreis – 22 Millionen im Jahr – nach dem Windhund-Prinzip abgerufen. "Die Investoren, die als Erste zur Stelle sind, bekommen die Mittel – und bauen dann in einer bestimmten Kommune. Dies könnte in Zukunft – nach einem abgestimmten Prozess mit den Kommunen – gezielt in geordnete Bahnen gelenkt werden."

Das Konzept könne dazu beitragen, dass beim Wohnungsbau eine "geordnete Entwicklung" in die Wege geleitet werde, so Schuster weiter. Er brauche dazu allerdings einen klaren Auftrag von den Kommunen und von der Kreispolitik.

Im Rhein-Sieg-Kreis müssen laut einem Gutachten bis 2030 rund 30 000 Wohneinheiten geschaffen werden. Allerdings steht nicht genug Bauland zur Verfügung, und die 19 Kommunen des Kreises verfolgen teilweise sehr unterschiedliche Interessen. Um den Wohnungsbau hatte es eine hitzige Debatte im Kreistag gegeben. Die SPD wollte durch mehrere Anträge den geförderten Wohnungsbau forcieren, scheiterte aber zuletzt vor einigen Wochen an der schwarz-grünen Kreistagsmehrheit.

Schuster sagte dem GA, dass er erst kürzlich auf das Instrument des wohnungspolitischen Handlungskonzepts aufmerksam geworden sei.

Das komplette Interview mit Sebastian Schuster erscheint am Mittwoch im General-Anzeiger.