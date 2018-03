Auflagenverstoß

Siegburg. In Siegburg hat ein Mann in einem Supermarkt eine Flasche Sekt aus dem Regal genommen und sie leergetrunken, ohne dafür bezahlen zu wollen. Nun sitzt er in der JVA.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.03.2018

Der Genuss von einer Flasche Sekt in einem Siegburger Supermarkt an der Kaiserstraße bleibt nicht ohne Folgen für einen 49-Jährigen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachtete der Ladendetektiv am Freitag den Mann, wie dieser die Flasche aus dem Regal nahm und sie leertrank. Anschließend wollte er den Laden verlassen, ohne dafür zu bezahlen.

Der Detektiv hielt den Mann auf und übergab ihn der Polizei. Auf der Polizeiwache stellte sich dann heraus, dass der Mann ohne festen Wohnsitz ist und wenige Tage zuvor vom Amtsgericht in Köln unter Auflagen von einer angeordneten Untersuchungshaft verschont geblieben war. Einer der Auflagen war, dass er keine Straftaten mehr begeht.

Dieser kam der Mann letztlich jedoch nicht nach, woraufhin die Verschonung durch den Verdacht des Ladendiebstahls aufgehoben wurde und der Verdächtige nun in einer JVA sitzt.