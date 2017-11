Kunstverein für den Rhein-Sieg-Kreis

Irmtraud Büttner-Hachmeister hat für die Mitgliederausstellung "In die Tiefe" des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis drei Büsten mit "Virtual-Reality"-Brillen gefertigt.

SIEGBURG. Die Mitglieder des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis stellen im Siegburger Pumpwerk ihre Installationen zum Thema "In die Tiefe" aus. Darunter sind auch Fotos der Plastik, die der Verein 870 Meter tief im Meer versenkte.

Von Jill Mylonas, 02.11.2017

Mut, Entschlossenheit und Selbstmotivation: Das sind die wirksamen Kriterien, die es laut Reinhard Lättgen für eine ernsthafte künstlerische Arbeit braucht. Und diese hat der Vorsitzende des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis umgesetzt. Für die Mitgliederausstellung im Siegburger Pumpwerk hat sich der Verein nämlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Zum Thema „In die Tiefe“ versenkte Mitglied Rolf Krings mit den Meeresbiologen Kirsten und Joachim Jakobsen in einem U-Boot vor den Azoren ein Kunstwerk auf dem Meeresgrund. Die rund 40 Zentimeter große Plastik aus Aluminium fertigte der Kölner Künstler Tom Koesel vor einigen Jahren als Geschenk für den Kunstverein an. Zusammen ergeben die einzelnen Buchstaben das Wort „Pumpwerk“.

„Mitte September hat Joachim Jakobsen das Objekt in 870 Metern Tiefe versenkt“, sagte Lättgen bei der Ausstellungseröffnung: „Fotografien, Großdrucke und ein Film im Untergeschoss dokumentieren die Versenkungsaktion.“ Außerdem haben sich rund 30 Mitglieder des Kunstvereins Gedanken zum Thema „Tiefe“ gemacht und präsentieren ihre Assoziationen auf drei Stockwerken.

Virtuelle Tiefe

Noch bis Montag, 15. Januar 2018, sind etwa drei Büsten mit „Virtual Reality“-Brillen von Irmtraud Büttner-Hachmeister zu sehen. Diese Videobrillen werden auf dem Kopf getragen und vermitteln das Gefühl, in die virtuelle Welt einzutauchen. Als Büttner-Hachmeister vor rund eineinhalb Jahren das erste Mal eine solche Brille aufgesetzt hat, faszinierte sie das sehr.

„Sobald ich hörte, dass das Thema in diesem Jahr Tiefe ist, war mir klar, dass ich auf keinen Fall was mit Wasser machen möchte“, so die Künstlerin. Lieber wollte sie virtuelle Tiefe präsentieren. Gelungen ist ihr das mit ihren Drahtgestellen, die sie mit Papier und Kleister sowie Gipsbinden bearbeitete. Selbst entworfen hat sie auch die Brillen aus Karton.

Beeindruckend ist außerdem Willi Krings' Bohrloch mit einer integrierten Videoinstallation. Wer von oben in die Öffnung des Rohres schaut, blickt einige hundert Meter in die Tiefe auf schäumendes blaues Meer. Das Geheimnis hinter dem Effekt: die Periskoptechnik und Spiegel. Anders hat Shkelqim Cizmja sich mit dem Thema auseinandergesetzt: Sein großformatiges Leinwandbild zeigt einen Jungen im Tiefschlaf. Die Ruhe, die diese Darstellung ausstrahlt, überträgt sich schnell auf den Betrachter. Wie viele unterschiedliche Ansätze zum Thema „Tiefe“ entstehen, zeigt diese Ausstellung.