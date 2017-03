Einkaufstadt Siegburg

Bahnhof in Siegburg: Bei der Umfrage wurde die Erreichbarkeit der Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut bewertet.

Siegburg. Welchen Stellenwert hat Siegburg als Einkaufsstadt? Nach wie vor einen großen. Darauf deuten der IHK-Branchenreport Einzelhandel und eine neue Kundenumfrage hin.

Von Dominik Pieper, 17.03.2017

Wer hätte das gedacht: Die eigene Kaufkraft der Siegburger Bürger liegt unter dem Durchschnitt des Rhein-Sieg-Kreises. Dennoch steht die Stadt im regionalen Vergleich blendend da. Nach dem IHK-Branchenreport Einzelhandel ist sie ein Kundenmagnet. Wie die Käufer Siegburg bewerten, zeigt eine neue Umfrage des Instituts für Handelsforschung.

Kaufkraft: Die Stadt Siegburg belegt laut dem Branchenreport Einzelhandel der Industrie- und Handelskammer (IHK) mit einem Wert von 141,7 einen Spitzenplatz in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Die Stadt bindet rein rechnerisch nicht nur die eigene Kaufkraft, sondern zieht auch welche aus der Nachbarschaft ab. Die sogenannte Einzelhandelszentralität zeigt, inwieweit eine Kommune Kaufkraft bindet – auch im bundesweiten Vergleich. Siegburg belegt laut IHK-Branchenreport Einzelhandel mit einem Wert von 141,7 einen Spitzenplatz in der Region Bonn/Rhein-Sieg. Die Stadt bindet rein rechnerisch nicht nur die eigene Kaufkraft, sondern zieht auch welche aus der Nachbarschaft ab. Auf den Folgeplätzen liegen Bonn (111,1) und Sankt Augustin (98,8). Aber: Die eigene Kaufkraft der Siegburger Bürger liegt laut IHK mit 6600 Euro pro Kopf unter dem Kreis-Durchschnitt (6800 Euro), aber über dem Bundesdurchschnitt.

Kunden: Siegburg kann auf treue Kunden bauen. Laut Umfrage des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) kommen 37,6 der Befragten täglich zum Einkaufen in die Stadt, 38,4 Prozent wöchentlich. Die Umfrage wurde an zwei Tagen im September 2016 durchgeführt. Es beteiligten sich 400 Personen.

Verkehr: Laut IFH-Umfrage kommen die meisten Käufer (36,6 Prozent) mit dem Auto nach Siegburg. Der Anteil an Zweiradfahrern und ÖPNV-Nutzern liegt jeweils bei rund 20 Prozent, was im Vergleich zu den anderen 120 teilnehmenden Städten hohe Werte sind. Für die Erreichbarkeit Siegburgs gab es allgemein gute Noten, während die Parkmöglichkeiten mittelmäßig bewertet wurden.

Warenangebote: Was wird in Siegburg gekauft? Besonders häufig wurden Drogeriewaren (78 Prozent) genannt, womit Siegburg innerhalb der IFH-Umfrage aber im Durchschnitt liegt. Das gilt auch für Optiker (65,2 Prozent) und Bücher (63,3 Prozent). Demnach sind Kleidung (63,8 Prozent) Schuhe/Lederwaren (60,4 Prozent) überdurchschnittlich gefragt, ebenso Elektronikprodukte (31,8 Prozent). Unter dem Schnitt lag der Bereich Sport/Spiel/Hobby: Nur jeder fünfte Befragte kauft solche Artikel in Siegburg.

Ambiente: Siegburg gilt als Stadt mit Flair. Sehen es auch die Befragten so? Bei den angefragten Punkten gaben sie meist positive Noten. Am besten wurden Lebendigkeit, Sauberkeit und Sicherheit bewertet, dabei sprang im Schnitt eine Zwei heraus. Die Sehenswürdigkeiten bekamen eine schnöde Drei.