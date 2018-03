Feier bis tief in die Nacht

SIEGBURG. Eine Feier reicht nicht: Deshalb spielte die Siegburger Kultband „Hausmarke“ ein Jahr nach dem Jubiläumskonzert nun erneut in der Rhein-Sieg-Halle. Rund 1000 Besucher feierten unter dem Titel „Hausmarke 25B“ mit.

Von Jill Mylonas, 04.03.2018

Auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Musikgeschichte hat die Siegburger Kultband „Hausmarke“ die rund 1000 Besucher am Samstagabend in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg mitgenommen. So bot das Quintett der vier Vokalisten Claudia Salzig, Mirko Bäumer, Sascha Sadeghian und Achim Remling gemeinsam mit dem Pianisten Oliver Bollmann etwas für jeden Geschmack: Romantische Hits oder fetzige Rock-Meilensteine begeisterten das Publikum in der Halle genauso wie Schlager und Pop-Evergreens. Die Band, die im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert feierte, entschied sich kurzerhand, auch in diesem Jahr weiter zu feiern. Lief die Fete zuletzt noch unter dem Titel „Hausmarke 25“, lautete die Veranstaltung nun „Hausmarke 25 B“.

Zu Beginn heizte die Band den Besuchern wie schon in den vergangenen 25 Jahren mit Marc Cohns „Walking in Memphis“ ordentlich ein und präsentierten im Laufe des Abends Lieder, die gegensätzlicher nicht sein konnten: Nach dem romantischen „You“ von Ten Sharp, zu dem ein Paar im Publikum genug Platz für einen langsamen Walzer fand, rockten die Musiker ihre Version von The Police „Message in a bottle“. Dass sofort darauf wieder ein ruhiges Stück folgte, tat der Stimmung keinen Abbruch. So machten Salzig und Bäumer das Duett „Perfect“ zu ihrem eigenen Song, wobei Salzig den Part der Sängerin Beyoncé übernahm und Bäumer den des Sängers Ed Sheeran. Unterstützung erhielt die Band wie beim Jubiläumskonzert vor einem Jahr auch dieses Mal wieder von Tim Heinrich am Keyboard, Jochen Fink am Schlagzeug, Freddi Lubitz an der Gitarre und Günter Asbeck am Bass – und natürlich von tausend textsicheren Gästen.

Jeder Sänger hat Soloauftritt

Als Überraschungsgast holte Bäumer Andy Muhlack auf die Bühne. Seit 25 Jahren gehört dieser zur Band und „macht unseren Sound“, so Bäumer. „Und singen kann er auch noch.“ Mit seiner Version von Barry Manilows „Mandy“ überzeugte Muhlack nicht nur die Frauen, auch die Männer riss er mit seiner gefühlvollen Stimme mit.

Musikliebhaber aller Altersstufen kamen an diesem Abend auf ihre Kosten, vor allem bei den Soloauftritten, die jeder Sänger hatte. Salzig etwa sang Trude Herrs „Ich will keine Schokolade“, Bäumer bewies sein Können mit Herbert Grönemeyers „Flugzeuge im Bauch“ und Bollmann sorgte mit Liedern von Elvis Presley für Vergnügen. Schauspielerischer Höhepunkt war Sadeghians Imitation von Michael Jackson: Mit dem typischen hohen Schrei des „King of Pop“ eröffnete Sadeghian seinen Auftritt, und jeder wusste sofort, was jetzt folgte. Er gab mit Jacksons Fistelstimme den Hit „Man in the Mirror“ und legte dann mit „Billie Jean“ noch einmal richtig los. Natürlich durfte auch ein Moonwalk nicht fehlen, woraufhin die jubelnde Menge kaum noch zu bremsen war.

Für Partystimmung sorgte „Hausmarke“ auch mit Songs aus den 80er Jahren: Michael Sombellos „Maniac“ stand dabei unter anderem auf dem Programm.Modern zeigte sich die Gruppe, als sie Justin Timberlakes „Can't stop the Feeling“ interpretierte. Bei der anschließenden After-Show-Party mit DJ Sascha Gansen, die es im Vorjahr nicht gegeben hatte, feierten alle noch bis tief in die Nacht.