Haushalt 2017/2018 für den Rhein-Sieg-Kreis

Durch einen Griff in die Rücklage ist der Kreishaushalt 2017/18 ausgeglichen.

21.12.2016 RHEIN-SIEG-KREIS. Seit Montagabend steht er: der Doppelhaushalt 2017/2018 des Rhein-Sieg-Kreises, beschlossen mit den Stimmen der Koalitionspartner CDU und Grüne sowie der FDP.

Weihnachtslieder haben die Kreistagsabgeordneten bei ihrer letzten Zusammenkunft des Jahres nicht gesungen. Auch wenn CDU-Fraktionsvorsitzender Torsten Bieber die Vorstellung reizvoll gefunden hätte. Im Gegenteil, die Fraktionsvorsitzenden, Gruppensprecher und Einzelabgeordneten haben sich in ihren Haushaltsreden wenig geschenkt. Und damit eine alle zwei Jahre wiederkehrende Tradition bedient.

Die eigentlichen Debatten waren da allerdings schon längst geführt und in den jeweiligen Fachausschüssen die Grundlagen für den Doppelhaushalt 2017/2018 des Rhein-Sieg-Kreises gelegt. Seit Montagabend steht er, beschlossen mit den Stimmen der Koalitionspartner CDU und Grüne sowie der FDP.

Griff in die Rücklagen fällt geringer aus als noch bei der Haushaltseinbringung prognostiziert

Es ist ein unter dem Strich ausgeglichener Haushalt. 2017 stehen Einnahmen von 707,8 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 707,9 Millionen Euro gegenüber. Es bleibt ein Defizit von 82 506 Euro, das über die Rücklage ausgeglichen werden kann. 2018 steigt das erwartete Defizit dann auf 1,6 Millionen Euro. Der Griff in die Rücklagen fällt dennoch geringer aus als noch bei der Haushaltseinbringung prognostiziert. Kreiskämmerin Svenja Udelhoven rechnete da noch für das kommende Jahr mit einem Defizit von 5,3 Millionen Euro. Eine unerwartete Senkung der Umlage des Landschaftsverbandes und höhere Schlüsselzuweisungen haben es in der Zwischenzeit reduziert.

Wie berichtet hatten CDU und Grüne gefordert, die daraus gewonnenen Entlastungen für den Kreishaushalt an die Kommunen weiterzugeben, über eine leichte Reduzierung der Kreisumlage um 17 Prozentpunkte auf 36 Prozent (2017) sowie um weitere 17 Prozentpunkte in 2018 (35,40 Prozent) – und sich damit durchgesetzt, mit allen Stimmen.

„Wir müssen unsere Wünsche genau hinterfragen und abwägen“, betonte CDU-Fraktionschef Torsten Bieber. Daher sei er froh, dass sich die Haushaltsberatungen, abgesehen von einigen kostspieligen Anträgen, an diesem Grundsatz orientiert hätten. Sie seien dem von der schwarz-grünen Koalition geforderten Dreiklang aus einer leichten Reduzierung der Kreisumlage, einer weitestgehenden Schonung der Ausgleichsrücklage und einer finanziellen Selbstbeschränkung der Politik gefolgt. Die Koalition habe sich dabei auf die Bereiche Soziales, Kultur und Bildung konzentriert.

Fraktionsvorsitzender der Grünen zeigte sich erfreut

„Ich kann mich an keinen Haushalt erinnern, der im Sozialbereich den Wünschen des Fachausschusses so deutlich entspricht“, sagte Ingo Steiner, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Er hob vor allem die strategische Sozialraumplanung hervor. Erfreut zeigte er sich darüber, dass die schwarz-grüne Koalition mit ihren Anträgen weitgehend eine breite Mehrheit in den Fachausschüssen gefunden hat.

„Ihm fehlt die Richtung, die Perspektive und die richtige Prioritätensetzung“, begründete SPD-Fraktionschef Dietmar Tendler das Nein seiner Fraktion zum Doppelhaushalt. Er bedauerte, dass die Forderung seiner Fraktion nach Einführung eines „wirkungsorientierten Haushaltes“ mit strategischen Zielen und einem einheitlichen Controlling ungehört blieb. Und dass die von den Sozialdemokraten eingebrachten Ideen keine Mehrheit gefunden haben. Mit Sorge blickte er auf den hohen Eigenkapitalverzehr. Das Eigenkapital ist wie berichtet seit 2008 von 239 Millionen auf 49 Millionen Euro gesunken.

Auch wenn seine Fraktion den Doppelhaushalt mittrage, bedeute das nicht, dass sie alles gut heißen würde, betonte FDP-Fraktionschef Karl-Heinz Lamberty und erteilte dem Etat lediglich die Schulnote „Drei minus“. Für die Liberalen hätte noch konsequenter konsolidiert werden können. Die deutliche Verbesserung seit der Einbringung sei vor allem externen Faktoren zu verdanken. Daher fordert die FDP eine konsequente Fortsetzung des Sparkurses. Über das „herz- und kopflose Agieren der Verwaltung“ echauffierte sich Michael Otter, Fraktionschef der Linken. Die Entwicklung der Kreisfinanzen sei desaströs. Daher könne die Linke nicht zustimmen. (Nadine Quadt)