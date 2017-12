Holperstrecken statt Straßen

Rhein-Sieg-Kreis. Schlaglöcher, Risse und andere Straßenschäden sind nicht nur lästig, sondern auch gefährlich. Im kommenden Jahr will der Kreis rund 2,6 Millionen Euro ausgeben, um marode Verkehrswege zu reparieren. Diese Straßen sollen ausgebessert werden.

Von Marcel Dörsing, 28.12.2017

Rund 2,6 Millionen Euro wird der Rhein-Sieg-Kreis im kommenden Jahr für die Reparatur der Kreisstraßen investieren. Das hat der Bau- und Vergabeausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die aufwendigste Instandsetzung wird auf der Kreisstraße (K) 46 in Much zwischen Gibbinghausen und Gerlinghausen fällig. Auf rund 1,5 Kilometern muss der rissige und löchrige Fahrbahnbelag vollständig entfernt und erneuert werden. Die Verwaltung rechnet dabei mit Kosten in Höhe von rund 270 000 Euro. In dem gleichen Verfahren sollen auch die Fahrbahndecken auf der K 27 zwischen Eitorf-Lindscheid und Irlenborn auf rund 1,5 Kilometern, auf der K 29 und K 20 in Spich an mehreren Abschnitten und auf der K 8 bei Sankt Augustin-Birlinghoven repariert werden.

Der Kreis lässt zudem den Asphalt auf der K 6 zwischen Bad Honnef-Wülscheid und Königswinter-Eudenbach auf rund 800 Metern erneuern, auf der K 23 zwischen Windeck und Imhausen und der K 9 zwischen Swisttal-Ollheim und Dünstekoven auf jeweils rund 500 Metern. Neben diesen Reparaturen, die insgesamt mit rund 1,5 Millionen Euro im Straßenbauprogramm veranschlagt sind, werden noch weitere Sanierungen erforderlich: Gleich auf mehreren Abschnitten wird die Fahrbahndecke der K 18 zwischen Eitorf-Keuenhof und -Bitze saniert. Der Kreis rechnet dafür mit Kosten in Höhe von rund 100 000 Euro.

In Much-Hevinghausen werden auf der K 11 geschwindigkeitsreduzierende Fahrbahnkanzeln errichtet (45 000 Euro). In Königswinter-Vinxel lässt der Kreis an der K 25 einen abgesackten Fahrbahnrand reparieren (50 000 Euro) und in Spich auf der K 29 eine Pflasterfläche erneuern. Dort habe sich die vorhandene Fahrbahndecke mittlerweile so verformt, dass sie durch neuen Asphalt ersetzt werden müsse.