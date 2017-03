Siegburg. Zum Weltverbrauchertag informiert die Verbraucherzentrale über Free-to-Play-Spiele. Virtuelle Zusatzprodukte in den Spielen können den Nutzern teuer zu stehen kommen.

Von Sofia Grillo, 15.03.2017

Clash of Clans, Candycrush oder Castle Clash stehen auf der Liste der beliebtesten Online-Spiele für das Smartphone ganz oben. Diese sogenannten Free-to-Play-Spiele kann man sich kostenlos auf sein Smartphone laden und spielen. Was viele jedoch nicht wissen: Free-to-Play-Spiele können schnell zu einer Kostenfalle werden. Zum Weltverbrauchertag informiert die Verbraucherzentrale NRW zu diesem Thema: Sie gibt Eltern Tipps, wie sie anfallende Kosten durch Online-Spiele, meist verursacht durch ihre Kinder, vermeiden können.

Auf der Internetseite der Verbraucherzentrale gibt es umfangreiche Informationen zum Thema Online-Spiele. Dort werden die beliebtesten Spiele erklärt. Es wird aufgezeigt, wo dort die Kostenfallen lauern. „Der Markt für Free-to-Play Spiele ist riesig. 2015 wurden damit 562 Millionen Euro in Deutschland umgesetzt“, erklärt Martin Wiehler, Leiter der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Siegburg. Doch wie wird dieses Geld umgesetzt?

In Free-to-Play-Spielen kann man In-App-Käufe tätigen. Das heißt, man kann im Spiel virtuelle Produkte kaufen. Die Kosten werden über die Kreditkarte, per Handyrechnung oder ein Prepaid-Guthaben abgebucht. „In Clash of Clans kann man beispielsweise Goldtaler oder Juwelen kaufen. Damit kann man wiederum das Spiel beschleunigen oder erfolgreicher sein“, so Wiehler. Die Goldtaler seien mit einem Klick gekauft. Die Spieler würden meist konkret aufgefordert, sich Vorteile zu erkaufen. Viele Minderjährige im Alter bis zu 16 Jahren würden darauf hineinfallen. Oft gebe es Gruppenzwang, wenn die Teenager bei Online-Spielen mit anderen Menschen gemeinsam spielten, so Wiehler. Die Kinder würden schnell dazu verleitet, sich In-App- Vorteile zu kaufen, um mithalten zu können.

Die Leiterin der Beratungsstelle in Troisdorf, Sabine Wolter, erinnert sich an einen konkreten Fall: „Eine Familie sprach mich an, weil ihr 14-jähriger Teenager 500 Euro in Online-Spielen ausgegeben hat.“ Das Geld wurde von der Kreditkarte der Eltern abgebucht. Die Kreditkarte war ohne Passwort bei Itunes, der Verkaufsplattform von Apple, auf der alle In-App-Käufe abgewickelt werden, hinterlegt. Somit hatte jedes Familienmitglied Zugriff darauf. „Das Problem bei der Geschichte war, dass die Eltern sich zu wenig auskannten und keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatten“, erklärt Wolter. Sie und Wiehler betonen: Das Spielen von Online-Games sei kein Problem, wichtig sei nur der richtige Umgang mit Free-to-Play.

Auf der Internetseite der Verbraucherzentrale NRW gibt es Tipps, welche Maßnahmen Eltern ergreifen können. „Zunächst sollten sich die Eltern anschauen, was die Kinder spielen und wie für In-App-Käufe geworben wird“, so Wolter. Zudem könne man den Kreditkartenzugang auf Itunes und Googleplay, der Verkaufsplattform für Android-Handys, mit Passwörtern schützen. Auf Itunes könne man sogar ausschalten, dass man überhaupt In-App-Käufe tätigen kann.

Auf Googleplay könne man ein Familienmitglied festlegen, das alle Käufe genehmigen müsse, erklärt Wiehler. Die Verbrauchzentrale fordert von den Anbietern der Online-Spiele mehr Transparenz. Beispielsweise sollten Anbieter gesetzlich verpflichtet werden, von vornherein über notwendige In-App-Käufe zu informieren.

Weitere Informationen zum Thema Free-to-Play-Spiele gibt es unter www.verbraucherzentrale.nrw/freetoplay. Persönliche Beratungen sind in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW möglich.