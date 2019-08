Siegburg. Eine groß angelegte Verkehrskontrolle auf der Autobahnraststätte Siegburg ist am Sonntag für die Polizei zunächst alles andere als rund gelaufen. Denn als die Beamten anrückten, war der eigentlich vorgesehene Platz auf dem Parkplatz mit Lastwagen blockiert.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 25.08.2019

Der Termin war bereits von langer Hand vorbereitet worden - doch dann wäre eine Verkehrskonrolle der Kölner Autonbahnpolizei beinahe ins Wasser gefallen: Eigentlich wollten 18 Beamte der Dienststellen Frechen und Bensberg am Sonntag den ganzen Tag über auf der Raststätte Siegburg Ost Lastwagen, Gespanne, Campingwagen und sonstige größere Fahrzeuge kontrollieren.

Ausgesucht hatte man sich extra das Ende der NRW-Sommerferien, da an diesem Tag erfahrungsgemäß viele Camper mit ihren Gespannen aus dem Urlaub zurückkehren. Acht Lkw-Stellplätze hatte die Polizei als Kontrollfläche vorgesehen und mit Halteverbotsschildern und Flatterband blockiert. Doch als die Beamten am Sonntagmorgen um kurz vor neun Uhr an der Raststätte eintrafen, standen dort Lastwagen.

Flatterband einfach abgerissen

Irgendjemand hatte das Flatterband einfach abgerissen. Zwar standen die Parkverbotsschilder noch - doch die schienen die Lastwagenfahrer nicht interessiert zu haben. Die Kontrollaktion drohte ob des blockierten Platzes ins Wasser zu fallen. Doch die Beamten waren fest entschlossen, die Kontrolle umzusetzen.

Und so verteilten die Polizisten zunächst einmal Knöllchen an die Parksünder. Aber nicht nur das: Die Brummifahrer mussten ihre Fahrzeuge auch umparken, damit die Fläche für die Kontrolle wieder frei wurde. Besonders ärgerlich für die Fahrer: Da sie ihre Motoren starten mussten, wurden auch die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhephasen der Fahrer unterbrochen. Die Folge: Die Fahrer werden nicht wie geplant wieder auf die Strecke kommen, sondern müssen warten, bis die nun neu begonnene Ruhepause erneut abgelaufen ist. "Die Fahrer werden sich beim nächsten Mal sicher genau überlegen, ob sie ihre Gespanne wieder in einem Parkverbot abstellen", so ein Sprecher der Polizei.

Lastwagen mussten umparken

Da der Parkplatz der Raststätte komplett voll war, mussten die insgesamt acht Lastwagen in zweiter Reihe auf dem Rastplatz parken.

Mit einer Verzögerung von rund einer Stunde konnte die Kontrollaktion der Polizei dann doch noch beginnen. Noch bis 17 Uhr werden die Beamten, die von Ausspähposten am Kreuz Bonn/Siegburg sowie dem neuesten Zivilfahrzeug der Kölner Autobahnpolizei - einem Audi A 8-unterstützt werden, auf der Raststätte Siegburg Ost im Einsatz sein.

Neben dem Sonntagsfahrverbot für Lastwagen ohne besondere Genehmigung, schauen die Beamten vor allem bei Camping-Gespannen genau hin. Kontrolliert werden dabei vor allem die vorschriftsgemäße Sicherung von Anhängern und Ladung sowie das Gewicht. Im Einsatz sind dafür unter anderem mobile Waagen. Sollte beispielsweise ein Anhänger aber zu nah an der Toleranzgrenze herankommen, verlegen die Beamten die genaue Gewichtsmessung ins Siegwerk nach Siegburg. Dort gibt es eine Waage, die genau wiegt und von der Polizei jederzeit genutzt werden kann.

Foto: Alf Kaufmann Zu voll und wohl auch zu schwer: Dieses Gespann musste nach der Erstkontrolle weiter zum Siegburg, wo eine genaue Gewichtsmessung erfolgte.

Klein-Lkw aus Lettland aus dem Verkehr gezogen

Laut einem Sprecher musste bis zum Mittag lediglich ein Lastwagen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. Die Windschutzscheibe eines Klein-Lkws aus Lettland wies gleich mehrere Risse auf, die eine Weiterfahr aus Sicht der Beamten unmöglich machten. Der Fahrer, der 180 Euro Strafgeld und einen Punkt kassierte, muss sich jetzt am Montag erstmal um eine neue Windschutzscheibe kümmern, bis er weiterfahren darf.