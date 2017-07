Rund 3250 Hamster und Vögel

Rhein-Sieg-Kreis. Die Kleintiere, die am Donnerstag in Siegburg in einem Kleintransporter entdeckt worden sind, sind weiterhin im Troisdorfer Tierheim. Sie konnten am Freitag nicht nach Belgien zurückgebracht werden.

Die Hamster und Vögel aus dem illegalen Tiertransport sind weiterhin im Tierheim Troisdorf untergebracht. Wie berichtet, waren am Donnerstag rund 3250 Kleintiere in einem Transporter entdeckt worden, der auf dem Weg von Belgien nach Spanien liegengeblieben und zu einer Siegburger Werkstatt geschleppt worden war. 500 Hamster waren aufgrund der schlechten Transportbedingungen bereits verendet. Sie hatten laut Ralf Snyders, Vorstandsvorsitzender des Tierheims, kaum Platz, sich zu bewegen. Zudem fehlte ihnen Wasser.

Klaus Mann, Leiter der Abteilung Tiergesundheit des Kreisveterinäramts, veranlasste für die überlebenden Tiere sofort den Transport ins Tierheim Troisdorf. Dort wurden die Vögel und Hamster von den Mitarbeitern erstversorgt. Der Kreis hatte jedoch die Hoffnung geäußert, sie bereits am Freitag nach Belgien zurückbringen zu können. Bis Freitagabend hatte sich jedoch nichts getan.

„Wir stehen Gewehr bei Fuß und in Kontakt mit dem Veterinäramt“, sagte Ralf Snyders. Er geht davon aus, dass die Tiere über das Wochenende im Tierheim bleiben werden. Sie seien inzwischen alle versorgt, der Verein hätte zudem zahlreiche Hilfsangebote erhalten.