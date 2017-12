Bürger-Vorschläge zum Etat bis 12. Januar möglich

Auf dem Gelände am Ortseingang in Kaldauen baut die Stadt Siegburg ein neues Feuerwehrgerätehaus und einen Kindergarten.

Siegburg. Bürgermeister Franz Huhn bringt einen ausgeglichenen Etat 2018 ein. Die Stadt plant Investitionen in Millionenhöhe. Bürger können bis zum 12. Januar Vorschläge zum Haushaltsetat machen.

Der Einbruch kam im Sommer, und zwar so stark, dass Siegburgs Kämmerer Andreas Mast Ende September schließlich angesichts einbrechender Gewerbesteuereinnahmen und anderer Ausfälle die Notbremse gezogen und, wie berichtet, eine allgemeine Haushaltssperre verhängt hat. Einen Monat später blickte Bürgermeister Franz Huhn bereits etwas zuversichtlicher auf die städtische Finanzlage. Und kurz vor Weihnachten präsentieren Kämmerer und Bürgermeister nun einen strukturell ausgeglichenen Haushalt für 2018 und darüber hinaus. Just am Nikolaustag lag der Entwurf der Haushaltssatzung in den Briefkästen der Siegburger Ratsmitglieder. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren ließen Huhn und Mast den Etat zustellen, statt ihn im Rat einzubringen.

Ob der Haushaltsausgleich auch für 2017 noch gelingt, vermag die Kämmerei noch nicht zu sagen. Zumindest aber scheint das Loch von rund elf Millionen Euro, das durch den Rückgang an Gewerbesteuereinnahmen und andere Faktoren drohte, größtenteils geschlossen zu sein. Durch die Haushaltssperre, vor allem aber durch Mittel des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) und eine Rückzahlung der Kreisumlage. Zudem hat die Stadt den jährlichen Zuschuss für ihre Stadtbetriebe auf 1,5 Millionen Euro reduziert.

Überschuss von 28 230 Euro

„Steuererhöhungen wird es nicht geben“, hatte Huhn vor ein paar Wochen versichert. Und Wort gehalten. Weder die Gewerbesteuer noch die ohnehin schon hohe Grundsteuer B wurden 2018 angefasst. Weiterhin setzt Kämmerer Andreas Mast auf vorsichtige Prognosen auf der Ertragsseite. So hat er den Ansatz der Gewerbesteuer gegen die in den Orientierungsdaten des Landes empfohlene Steigerung um drei Millionen Euro auf 23 Millionen Euro gesenkt. Die Gewerbesteuern bleiben die wichtigste Einnahmequelle, gefolgt vom Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 21,7 Millionen Euro, den Schlüsselzuweisungen (14,5 Millionen Euro) und der Grundsteuer B (12,8 Millionen Euro).

Im Etat 2018 stehen rund 114,34 Millionen Euro auf der Einnahmenseite Ausgaben in Höhe von 114,31 Euro gegenüber. Es bleibt ein Überschuss von 28 230 Euro, der bis 2021 kontinuierlich auf 3,5 Millionen Euro steigen soll. Transferaufwendungen von rund 52,4 Millionen Euro, Kreisumlage in Höhe von 21,9 Millionen Euro und Personalkosten von 23 Millionen Euro schlagen auf der Ausgabenseite am stärksten zu Buche.

In den nächsten Jahren stehen der Stadt eine Reihe von Investitionen ins Haus. Vom Neubau eines Kindergartens und Feuerwehrgerätehauses in Kaldauen oder der Doppelturnhalle am Gymnasium Alleestraße über Sanierung oder Neubau von Rathaus und Schulzentrum Neuenhof bis hin zur Umsetzung des Michaelsbergkonzeptes. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite ist im vorgelegten Etatentwurf mit 25,8 Millionen Euro kalkuliert. Ein Teil der Darlehen wird an die Stadtbetriebe durchgeleitet, die in die Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle, die Sanierung des Parkzentrums Holzgasse und ins Schwimmbad investieren.

Der Haushaltsentwurf kann auf der Seite www.siegburg.de/stadt/rathaus/haushalt eingesehen werden. Dort können Bürger auch bis Freitag, 12. Januar 2018, eigene Ideen und Vorschläge zur Haushaltswirtschaft der Stadt einreichen. Der Rat verabschiedet den Etat in einer Sondersitzung am Dienstag, 30. Januar, ab 18 Uhr im Rathaus.