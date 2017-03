Schwimmen in Siegburg

Siegburg. Es ist einer der großen Träume kleiner Mädchen: Einmal so wie die kleine Meerjungfrau Arielle durchs Wasser zu schwimmen. Im Siegburger Freizeitbad Oktopus wird dieser Wunsch nun erfüllt.

Von Sofia Grillo, 14.03.2017

Ein Mal wie eine Meerjungfrau mit einer großen bunten Flosse durchs Wasser zu gleiten, war ein langgehegter Traum der beiden Mädchen Saskia Kadach und Kiara-Maria Katsawelibis. Am Samstag konnten sie sich diesen Traum erfüllen: Sie nahmen am ersten Meerjungfrauen-Schwimmen im Siegburger Freizeitbad Oktopus teil. „Ich finde Meerjungfrauen sehr elegant und schön, ich will auch so elegant sein“, erzählt die zehnjährige Saskia. Sie und ihre zwölfjährige Freundin Kiara-Maria ahnen aber schon am Anfang des Kurses, dass die Verwandlung zur eleganten Meerjungfrau anstrengend wird.

Geleitet wird der Kursus von Sabine Schönborn. Die 36-Jährige lebt in Leipzig, ist Chefin der Firma „Swimolino“ und wird „Mermaid Bine“ genannt, sobald sie als Meerjungfrau im Einsatz ist. Seit drei Jahren gibt sie Meerjungfrauen-Schwimmkurse in ganz Deutschland. „Dabei ist es immer mein Ziel, die Kurse dauerhaft in den jeweiligen Schwimmbädern zu etablieren“, so Schönborn. Sobald die Kurse auf gute Resonanz in den Schwimmbädern stoßen, bildet sie an den Standorten Trainer aus, die die Meerjungfrauen-Kurse weiterhin leiten. Auch in Siegburg sollen die Kurse dauerhaft stattfinden. An insgesamt drei Terminen im März, April und Mai testet „Mermaid Bine“ die Nachfrage im Rhein-Sieg-Kreis für ihr Angebot aus. Am Samstag hatte ihr Kursus im Oktopus zehn Teilnehmer im Alter von sieben bis zwölf Jahren – neun Mädchen und einen Jungen.

Jedes der Kinder darf sich am Anfang des Kurses eine Flosse aussuchen. Die Flossen sind aus dem gleichen Stoff wie Badeanzüge gefertigt und bestehen aus einem langen dünnen Schlauch, an dem eine große Fischflosse hängt. Zuerst lernen die Kinder, wie sie sich die Flosse anziehen.

Saskia hat sich eine rote Flosse mit Schuppen-Muster ausgesucht. „Es fühlt sich an, als würde man eine Leggings tragen“, sagt die Zehnjährige. Sabine Schönborn erklärt jeden Schritt sehr detailliert. „Wenn ihr in den Flossen seid, sind eure Füße durchgängig gestreckt. Es kann vorkommen, dass ihr dann einen Krampf im Fuß bekommt“, ist einer der vielen kleinen Tipps, die sie den angehenden Meerjungfrauen mitgibt.

Nun rutschen die kleinen Flossenträger ins Wasser und sollen schwimmen lernen. Dabei müssen die Kinder große, fließende Bewegungen machen. Die Beine müssten wellenförmig durch das Wasser gleiten, erklärt Schönborn.

Die zwei Mädels Saskia und Kiara-Maria wagen sich zusammen auf ihre erste Schwimmbahn mit Flosse. Am Anfang der Strecke wirken die Mädchen noch unbeholfen, doch mit jedem Flossenschlag werden ihre Bewegungen geschmeidiger. „Das ist schon ganz schön anstrengend. Doch man gewöhnt sich schnell an die Flosse, und dann hat man auch den Dreh raus“, erzählen die Mädchen von ihren ersten Erfahrungen. Im Laufe des Kurses werden sie kleine Figuren lernen und vor allem viel tauchen. Deswegen bringt Sabine Schönborn den Kindern wichtige Tauchtechniken bei.

Die Kinder lernen, wie sie lange die Luft anhalten können, dabei aber auch immer auf ihren Körper hören müssen. Das Schwimmen mit einer Flosse sei zudem Ausdauer- und Teamsport, so die Trainerin. „Und vor allem macht es unheimlich Spaß.“

Das zeigen auch die zufriedenen Gesichter der Siegburger Kursteilnehmer. „Wir fühlen uns wie richtige Meerjungfrauen“, sagen Saskia und Kiara-Maria schon nach einer halben Stunde im Wasser mit Nixenflosse.

Weitere Meerjungfrauen-Schwimmkurse finden am Samstag, 8. April, Sonntag, 9. April, Samstag, 13. Mai, und Sonntag, 14. Mai, im Siegburger Freizeitbad Oktopus, Zeithstraße 110, statt.