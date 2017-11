Heikko Deutschmann liest "Wir"

SIEGBURG. Marcel Reich-Ranicki feierte 1958 den Roman "Wir" des russischen Autors und Essayisten Jewgenij Samjatin. Zur Eröffnung der 38. Siegburger Literaturwochen las Heikko Deutschman aus dem Buch.

Von Luisa Glees, 04.11.2017

Freiheit bedeutet Glück und erfordert Individualität. Doch wie sind Freiheit und Glück zu erreichen, wenn man in absoluter Gleichheit lebt? Jewgenij Samjatin beschäftigte sich bereits im Jahr 1920 in seinem Roman „Wir“ mit den dystopischen Prognosen der Überwachungstechnik, der Transparenzgesellschaft und schwindender Individualität. Heikko Deutschmann las am Donnerstag zum Auftakt der 38. Siegburger Literaturwochen Samjatins kulturkritischen Roman in der Siegburger Stadtbibliothek.

Das Buch: Der Zukunftsroman „Wir“ spielt im sogenannten „Vereinigten Staat“, einer von einer grünen Mauer umzäunt Stadt. Reglement sowie Transparenz stehen an oberster Stelle: Die Häuser der Stadt bestehen zur Selbstüberwachung aus Glaswänden, jeder geht zur selben Zeit schlafen und selbst die Liebe ist staatlich geregelt. Damit die Bewohner des Staates den totalitären Regeln des Oberhauptes namens „Wohltäter“ folgen, überwachen sogenannte „Beschützer“ die Bewohner auf Schritt und Tritt. Individualität gibt es nicht: Menschen tragen keine Namen, sondern Nummern. Wer sich gegen das System stellt, wird öffentlich hingerichtet. Um der Gefahr der Auflehnung auszuweichen, entfernt der Staat das Fantasiezentrum der Bewohner durch Gehirnoperationen, die den Gedanken an Widerstand verhindern. Bewohner D-503, Konstrukteur der Rakete Integral, erzählt die Ereignisse in Form eines Tagebuchs. Zunächst glorifiziert Bewohner D-503 das Staatssystem noch, doch dann lernt er die Rebellin I-330 kennen.

Roman bis in die 80er verboten

Der Autor: Jewgeni Iwanowitsch Samjatin, 1884 im russischen Lebedjan geboren und 1937 in Paris gestorben, war Schriftsteller und Revolutionär. Während seines Studiums zum Schiffsbauingenieur schloss er sich den Bolschewiken an. Samjatin initiierte den Aufstand auf dem Panzerkreuzer Potemkin mit und beteiligte sich aktiv an der Oktoberrevolution. Nach der Veröffentlichung seines visionären Romans „Wir“ zog sich Samjatin wegen der indirekten Kritik an der sich im Aufbau befindenden sowjetischen Gesellschaft den Unmut der Parteiführung zu und erhielt Schreibverbot. Anfang der 20er Jahre verließ er den sowjetischen Schriftstellerverband und erhielt 1931 über Maxim Gorki die Erlaubnis Stalins, nach Frankreich auszureisen. In der Sowjetunion war sein Roman „Wir“ bis 1988 verboten.

Der Vorleser: Heikko Deutschmann ist österreichischer Schauspieler. Er wurde 1962 in Innsbruck geboren und hat bereits eine große Anzahl an Hörbüchern gesprochen. Als Vorleser gab er dem Ich-Erzähler D-503 sowie anderen Charakteren der Handlung eine Stimme. Dabei gelang es Deutschmann, jede Figur des Romans charismatisch wiederzugeben und das Publikum mit seiner gefühlvollen Darbietung in den Bann zu ziehen. „Heiko Deutschmann hat eine Stimme zum Beneiden und Bewundern“, so Bürgermeister Franz Huhn.

Das meint das Publikum

„Der Roman ist gewöhnungsbedürftig, aber sehr spannend. Gerade wenn man bedenkt, in welchem Jahr das Werk entstanden ist. Einfach beeindruckend“, sagte Birgit Meyer. Auch Thomas Regenberg zeigte sich begeistert: „Die Geschichte ist packend und fesselnd.“ Die Lesung nehme er zum Anlass, sich mit weiteren dystopischen Romanen wie „1984“ von George Orwell oder „Brave New World“ von Aldous Huxley zu beschäftigen.

Das meint der GA

„Wir“ bildet den Grundstein aller dystopischen Romane und regt zur kritischen Auseinandersetzung mit gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen an. So handelt es sich um eine bereichernde Zukunftslektüre über das politische Prinzip von Gemeinschaft und Individualismus, die zum Nachdenken anregt.

Die Zielgruppe

Der Roman eignet sich vor allem für Utopie-Begeisterte Leser, aber auch für jene, die Interesse an der kritischen Auseinandersetzung mit dem Recht auf Widerstand und auf den individuellen Freiheitsgedanken im herrschenden System haben.

JewgeniIwanowitsch Samjatin, „Wir“, Europäischer Literaturverlag, 164 Seiten, 24,90 Euro.