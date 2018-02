Feuerwehr stellt Box sicher

Siegburg. Eine Gefahrgutbox haben Kinder am Samstag beim Spielen an der Agger in Siegburg gefunden. Die Feuerwehr rückte aus, um den Behälter sicherzustellen, in dem sich ein biologischer Stoff befunden haben könnte.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 24.02.2018

Glücklicherweise hatten die beiden Kinder die transparente Box mit der Gefahrgutkennzeichnung "UN3373" nicht geöffnet, sondern mit nach Hause genommen. Dort präsentierten sie die Kiste ihrer Mutter, die geistesgegenwärtig sofort Polizei und Feuerwehr alarmierte.

Die Feuerwehr rückte sofort aus, um die Box sicherzustellen und zu kontrollieren. "Derzeit wissen wir noch nicht, was sich in der Kiste befindet", hieß es vor Ort. Man werde den Inhalt nun genau untersuchen. Es sei nur gut gewesen, dass die beiden Kinder die Kiste nicht geöffnet hätten.

Die Bezeichnung "UN3373" bezeichnet "Ansteckungsgefährliche" beziehungsweise "biologische Stoffe". Laut Transportvorschriften besteht bei einem solchen Stoff unter Umständen Ansteckungsgefahr. Der Stoff kann "bei einer Exposition bei sonst gesunden Menschen oder Tieren eine dauerhafte Behinderung oder eine lebensbedrohende oder tödliche Krankheit hervorrufen".