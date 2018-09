Einer auf der Flucht

Siegburg. Am Mittwoch erwischte ein Kaufhausdetektiv zwei Diebe in Siegburg. Einer der Täter konnte gefasst werden. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.09.2018

Ein Kaufhausdetektiv hat am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in einer Drogerie am Siegburger Markt zwei verdächtige Männer entdeckt. Er konnte über die Überwachungsanlage beobachten, wie sie teure Parfümflaschen und hochwertige Kosmetikartikel in mitgebrachte Taschen steckten und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten.

Gemeinsam mit einem Mitarbeiter stellte er die Verdächtigen am Ausgang. Es kam zum Gerangel, bei dem sich die Unbekannten losreißen konnten und in verschiedene Richtungen flüchteten. Die unmittelbar verständigten Polizisten konnten einen der Flüchtigen im Rahmen der Fahndung am Siegburger Bahnhof stellen und festnehmen.

Der 28-Jährige ohne Wohnsitz in Deutschland, wie auch sein unbekannter Begleiter, hatten die Beute auf der Flucht fallen lassen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von fast 2000 Euro. Der 28-Jährige wird noch am heutigen Tage wegen räuberischen Diebstahls und wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik einem Haftrichter vorgeführt.