Nähe Jobcenter

Siegburg. In Siegburg hatte sich ein Entenküken in der Frankfurter Straße verirrt. Die Feuerwehr rückte zur Rettung an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.05.2018

Die Siegburger Feuerwehr wurde am Freitagabend zu einem Einsatz in der Frankfurter Straße in Siegburg gerufen. Dort hatte sich ein Entenküken in der Nähe des Jobcenters verirrt. Anwohner hatten die Feuerwehr informiert.

Die Einsatzkräfte konnten das Tier schnell einfangen und in Sicherheit bringen.