Bewohner wollten Tiere vor Kälte schützen

Siegburg. Bei einem Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in Siegburg sind am Samstagabend drei Vögel in einer Vogelvoliere verendet.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 24.02.2018

Eigentlich hatten die Besitzer von drei Vögeln ihre Tiere nur vor der klirrenden Kälte schützen wollen. Dafür hatten sie ihre Vogelvoliere, die auf dem Balkon ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Dammstraße in Siegburg stand, mit einem Zelt abgedeckt und eine zusätzliche Lampe darüber angebracht.

Durch einen technischen Defekt hatte die Lampe jedoch offenbar Funken geschlagen und das Zelt entflammt. Die Flammen griffen daraufhin auf die Voliere über und die drei Vögel darin verendeten.

Die alarmierte Feuerwehr musste sich am Samstagabend nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigen, da die Anwohner das Feuer bereits selbst gelöscht hatten. Insgesamt waren zehn Feuerwehrkräfte im Einsatz.