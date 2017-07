Kulturszene in Siegburg

SIEGBURG. Nach knapp zehn Jahren gehen in der Ausstellungshalle des Jungen Forums Kunst die Lichter aus. Auf dem Gelände an der Luisenstraße sollen Wohnungen entstehen. Der Verein bleibt bestehen und sucht nun nach neuem Treffpunkt.

Von Paul Kieras, 19.07.2017

Vom Tag des Einzugs an war dem Jungen Forum Kunst (JFK) bewusst: Die Halle an der Luisenstraße in Siegburg, die der Verein als Ausstellungsraum und für zahlreiche Veranstaltungen nutzte und in der er eine Bar als Treffpunkt für Kunst- und Kulturinteressierte etablierte, würde ihm nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Nun ist der Tag des Abschieds gekommen. Mit Auslaufen des aktuellen Programms gehen in der Kunst- und Ausstellungshalle für immer die Lichter aus. Der Verein selbst bleibt aber bestehen, betont dessen Vorsitzender Karl-Heinz (Kalle) Löbach. Und sucht nun nach einem neuen, kleinen Treffpunkt.

„Das Damoklesschwert der jederzeitigen Kündigung hing immer über uns“, sagt er. Dennoch habe man viel investiert, um das Forum zu dem zu machen, was es heute ist. In den vergangenen Jahren seien Tausende Besucher zu den vielen Veranstaltungen gekommen. Schon lange hatte der Eigentümer des Geländes an der Luisenstraße nach einem Investor gesucht, berichtet Löbach. Nun hat er offensichtlich einen gefunden. Darüber hat Bürgermeister Franz Huhn den Verein vor zwei Wochen informiert.

Das Grundstück sei bereits verkauft und ein Bauantrag liege vor. Bei einem Treffen mit dem bisherigen Eigentümer erfuhr Löbach in der vergangenen Woche dann offiziell vom endgültigen Aus für die Ausstellungshalle. „Wann wir hier definitiv raus müssen, steht noch nicht fest“, sagt Löbach. Das entscheide sich in den nächsten Tagen oder Wochen. Er gehe davon aus, dass es zwischen Februar und April 2018 sein wird. Er hofft, dass das JFK zum Abschluss noch das zehnjährige Jubiläum in seiner Kunst- und Ausstellungshalle feiern könne. Das hat Huhn auf GA-Anfrage zugesichert.

Wieder trifft es das SJZ

Betroffen vom Abriss sind allerdings nicht nur die JFK-Mitglieder. „Rund 100 Personen haben dann keine Bleibe mehr“, so Löbach. Denn in der Halle finden auch Trommel- oder Malkurse, Sessions befreundeter Musiker statt, eine Filzwerkstatt ist hier untergekommen, eine Theatergruppe nutzt sie als Probenraum und das Selbstverwaltete Jugendzentrum (SJZ) trifft sich in der Bar, seit es seine Räume verloren hat. „Die Mitglieder des SJZ sind besonders hart getroffen, denn nach dem freiwilligen Auszug aus dem Gebäude Haufeld stehen sie das zweite Mal auf der Straße“, so Löbach.

Sein Verein plant nun die Auflösung und den Rückbau seiner Halle. Allein 63 Stellwände müssen demontiert werden, das gesamte Inventar soll bei einem Flohmarkt ebenso den Besitzer wechseln wie ein Konzertflügel, die installierte Ton- und Lichttechnik und die Barausstattung. „Wenn das nicht gelingt, fliegt notgedrungen alles in den Container“, befürchten Löbach und Diethelm Lülsdorf, Gründungsmitglied des JFK und „die gute Seele“ der Halle. Ohne ihn wären die mehr als 70 Ausstellungen und etwa 120 Konzerte gar nicht zu planen und durchzuführen gewesen, wie Kalle Löbach betont.

Beide bedauern die jetzt doch überraschende Kündigung, sind aber keineswegs enttäuscht oder gar verärgert: „Wir sind dankbar und froh, dass wir das Gebäude so lange nutzen konnten, das uns der Bürgermeister vermittelt hat.“

Bürgermeister macht Hoffnung

Eine neue Halle suchen Lülsdorf und Löbach, auf deren Schultern die Hauptarbeit über all die Jahre lag, nicht mehr. „Wir werden auch nicht jünger“, sagen sie. „Es wäre aber schön, wenn wir irgendwo einen kleinen Raum finden würden, der flächenmäßig der jetzigen Bar entspricht“, hoffen sie. Denn das Netzwerk unter den Künstlern soll auf jeden Fall bestehen bleiben. Um gemeinsame Projekte und Aktionen zu planen, brauche man „einen Treffpunkt zum Austausch.“

Hoffnung gibt ihnen Bürgermeister Franz Huhn: „Ich habe bereits erste Vorstellungen und kreative Ideen, um den Verein zu unterstützen, denn mir ist die Förderung der Kunst ein persönliches Bedürfnis“, sagte er gegenüber dem General-Anzeiger. Nähere Angaben wolle er nach seinem Urlaub und einer Prüfung durch die Verwaltung machen.