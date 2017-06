Selbstverwaltetes Jugendzentrum in Siegburg

SIEGBURG. Das Selbstverwaltete Jugendzentrum sucht seit anderthalb Jahren nach neuen Räumen in Siegburg. Mit einer Demonstration wollen die Nutzer am Samstag auf ihre Situation aufmerksam machen.

Von Von Nadine Quadt, 30.06.2017

Seine „Obdachlosigkeit“ dauert seit anderthalb Jahren an – und ein Ende ist nicht in Sicht. Daher demonstriert das Selbstverwaltete Jugendzentrum (SJZ) am Samstag, 1. Juli, erneut auf dem Siegburger Markt. Zwischen 14 und 18 Uhr wollen die Verantwortlichen so zusammen mit verschiedenen Künstlern auf ihre Situation und den Umgang mit selbstverwalteter Jugendarbeit und Kultur aufmerksam machen. In einem offenen Brief an alle Siegburger entschuldigen sie sich vorab für Lärm, weisen aber auch „höflich und bestimmt darauf hin, dass die bestehende Problematik der Untätigkeit der Stadtplanung und Verwaltung zuzuschreiben ist“.

Wie berichtet, hatte das SJZ im Jahr 2012 durch den Bau des Seniorenheims an der Heinrichstraße schon einmal seine angestammten Räume unter der damaligen Turnhalle der Humperdinckschule verlassen müssen. Ersatz fanden die Jugendlichen damals in der ehemaligen Hauptschule Innere Stadt. Anfang 2016 mussten sie indes auch dort ausziehen, da das Gebäude zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert wurde. Die Stadt sicherte zu, nach Ersatz zu suchen – bislang erfolglos. Die Jugendlichen können zwar die Räume des Jungen Forums Kunst in Siegburg oder auch des Troisdorfer Jugendkulturcafés für ihre Treffen nutzen. Eine Dauerlösung ist das aber nicht, zumal das SJZ dort keine Konzerte veranstalten kann.

Daher brachte sich das SJZ in den zurückliegenden Monaten mehrfach mit Demonstrationen in Erinnerung. 1220 Unterschriften hat es inzwischen für sein Anliegen gesammelt. Zudem haben die Verantwortlichen eine Onlinepetition (www.change.org/p/stadt-siegburg-neue-räume-für-das-sjz) gestartet. Ende 2016 überreichten sie Vertretern der Verwaltung eine Liste mit leerstehenden Gebäuden. Die Stadt wiederum ging in die Offensive und bat die Siegburger um Hilfe bei der Suche nach SJZ-Räumen. „Es gab bislang keine Rückmeldung“, sagte Stadtsprecher Jan Gerull auf Nachfrage. Städtische Gebäude stünden derzeit nicht zur Verfügung. Und auch die von SJZ-Vertretern vorgeschlagenen Objekte schieden aus verschiedenen Gründen aus.

