Feuerwehr im Großeinsatz

Siegburg. Ein kompletter ICE-Zug musste am Samstagnachmittag evakuiert werden, nachdem es in einem Waggon zu einer Rauchentwicklung gekommen war.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 08.12.2018

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Siegburger Bahnhof: Nachdem es in einem Waggon eines ICE-Zuges zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen war, musste ein ICE-Zug sowie der Bahnsteig 3 am Samstagnachmittag komplett geräumt werden. Der ICE 628 war auf dem Weg von München nach Dortmund, als die Rauchentwicklung im Waggon 25 entdeckt wurde. Der komplette Zug wurde daraufhin am Bahnhof Siegburg/Bonn evakuiert.

Feuerwehr, Landes- und Bundespolizei rückten mit einem Großaufgebot aus. Nach ersten Informationen musste jedoch kein Brand gelöscht werden. Die Feuerwehrkräfte stellten nach der Evakuierung mehrere Hochdrucklüfter vor den Türen des Zuges auf, um die Waggons zu durchlüften. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

Wieviele Reisende von dem Zwischenfall betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Erst vor zwei Monaten hatte es in der Region schon einen Vorfall mit einem ICE gegeben, der jedoch weitaus fataler ausgefallen war: Am 12. Oktober war auf dem Streckenabschnitt bei Montabaur in einem fahrenden ICE ein Feuer ausgebrochen war. Alle gut 500 Menschen an Bord wurden gerettet. Fünf erlitten leichte Verletzungen. Das Feuer zerstörte den Zug und beschädigte die Gleise. Rund einen Monat lang kam es auf der Strecke zu Einschränkungen. Die Brandursache ist derweil weiter unklar.